Amasya Valisi kimdir?

AMASYA (Haberler.com) - Kent merkezindeki köylerin sorunlarının görüşüldüğü muhtarlar toplantısında yaptığı konuşmada ziyaret ettiği fabrikaların çalıştıracak elemana ihtiyaçları olduğuna değinen Mustafa Masatlı, "Hatta 'bayanlara bile biz iş verebiliriz. Küçük ölçekte, ağır olmayan, bayanların yapabileceği işleri verebiliriz' dediler. Bilginiz olsun. İş arayan varsa gönderin. Şu anda mermerle ilgili ciddi derecede açık var. Eleman bulamıyorlar" diye konuştu. Peki, Amasya Valisi kim?

AMASYA VALİSİ KİM?

26.11.1969' da Sungurlu' da doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Ankara ve Sungurlu' da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Cumhuriyet Üniversitesi Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans yaptı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Mülki İdare Mesleğine 1994 yılında Tokat Kaymakam Adayı olarak başladı. 8 ay süre ile İngiltere'de bulundu. Küre (Kastamonu) ve Yapraklı (Çankırı) Kaymakam Vekili olarak çalıştı. Ulaş (Sivas), Bahçesaray (Van), Demre (Antalya), Alaçam (Samsun), Gerede (Bolu) Kaymakamlıkları, Tekirdağ Vali Yardımcılığı ve Tekirdağ İl Özel İdare Genel Sekreterliği, Kayseri Vali Yardımcılığı, Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı (Bursa)görevlerinde bulundu.

Yurtiçi ve yurtdışı çok sayıda seminer ve çalışmalarda bulundu. 2018-2020 yıllarında Ardahan Valisi olarak görev yaptı. 09.06.2020 tarih ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı KararnamesiyleAmasya Valisi olarak atanmış olan Mustafa MASATLI,evli ve 3 çocuk babası olup,iyi derecede İngilizce bilmektedir.

YÜRÜTÜLEN PROJELER VE YAPILAN ÇALIŞMALAR SONUCU:

• Mustafakemalpaşa (Bursa) İlçesinde Dini Külliyeye "Dere Mahalle Kaymakam Mustafa MASATLI Dini Külliyesi"isminin verilmesi.

• Mustafakemalpaşa Belediyesince "Fahri Hemşerilik Beratı" verilmesi.

• 2016 Yılı Türkiye' de "Yılın İdarecisi Seçilmesi ve Yılınİdarecisi Ödülü"verilmesi.

• Başbakanımız Sayın Binali YILDIRIM Bey tarafından "Teşekkür Mektubu" gönderilmesi.(15 Temmuz hain darbe kalkışmasınakarşı çalışmalarından dolayı)

• Dışişleri Bakanı tarafından "Teşekkür Belgesi" verilmesi. (Bulgaristan' daki Soydaşlarımızla ilgili yapılan çalışmalarından dolayı) Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

• Alaçam Belediye Meclisince Hükümet Konağının karşısındaki sokağa "Kaymakam Mustafa MASATLI"isminin verilmesi.

• Alaçam Göçkün Köyü Bölgesinde 240 dekar alana ağaçlandırma yapılarak "Mustafa MASATLI Ormanı"isminin verilmesi.

• Alaçam Belediye Meclisince "Fahri Hemşerilik Beratı" verilmesi.

• Demre Belediye Meclisince İlçe içindeki ana caddeye "Mustafa MASATLI Caddesi" isminin verilmesi.

• Demre Belediye Meclisince"Fahri Hemşerilik Beratı" verilmesi.

• Bahçesaray Belediye Meclisince"Fahri Hemşerilik Beratı" verilmesi.

• Bahçesaray Belediye Meclisince en büyük mahallesine"Sungurlu Mahallesi" isminin verilmesi.

• Ulaş Belediye Meclisince "Fahri Hemşerilik Payesi ve Beratı" verilmesi.

• Çok sayıda "Teşekkür Belgesi", "Takdir Belgesi", "Başarı Belgesi", "Üstün Başarı Belgesi", "Maaş Ödülü" verilmesi. (MuhtelifBakanlık, Valilik, Türk İdareciler Derneği, Kamu ile Özel Kurum ve Kuruluşlarından)

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