Almanya, Hırvatistan'ın sığınmacıları geri itmesine tepki gösterdi - Haberler
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Almanya, Hırvatistan'ın sığınmacıları geri itmesine tepki gösterdi

AA / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel
Almanya, Hırvatistan'ın sığınmacıları geri itmesine tepki gösterdi

Alman hükümeti, Hırvatistan'a, Bosna Hersek sınırındaki sığınmacıları şiddet uygulayarak geri ittiği gerekçesiyle tepki gösterdi.

Alman hükümeti, Hırvatistan'a, Bosna Hersek sınırındaki sığınmacıları şiddet uygulayarak geri ittiği gerekçesiyle tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christofer Burger, Berlin'de yaptığı açıklamada, her türlü sınır korumasının tüm koşullarda insani standartlar çerçevesinde olması, Avrupa Birliği (AB) mevzuatına ve uluslararası yasalara uyulması gerektiğini ifade etti.

Burger, Hırvatistan'ın Bosna Hersek sınırındaki sığınmacılara şiddet uyguladığı görüntülerin basına yansıdığına dikkati çekerek, "Raporları ve fotoğrafları büyük endişeyle not ettik. Oradaki tüm iddiaların ulusal makamlar tarafından hızlı ve kapsamlı şekilde çözülmesi önemlidir. Sınır muhafızları tarafından mülteci ve göçmenlerin istismarı kabul edilemez. Her türlü sınır koruması her koşulda insani standartları karşılamalı, geçerli uluslararası ve Avrupa yasal hükümlerine uymalı ve temel Avrupa değerlerine saygı göstermelidir." dedi.

AB'nin, basında yer alan görüntülerin ardından soruşturma başlattığına işaret eden Burger, ülkesinin bu soruşturmayı desteklediğini vurguladı.

Alman Spiegel dergisi, Almanya Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin Monitor programı, Fransız gazetesi Liberation, Sırp gazetesi Novosti ve RTL Hırvatistan Lighthouse Report, SRF Rundscha ve ARD Viyana ofisi gibi basın kuruluşları, 8 aydan fazla süre Hırvatistan ve Yunanistan'da araştırmalar yapmış ve sığınmacılara uygulanan şiddeti belgelemişti.

İnsan hakları uzmanları, hem AB yasalarını hem de Cenevre Mülteci Sözleşmesi'ni ihlal ettikleri gerekçesiyle bu tür yasa dışı operasyonları "geri itme" şeklinde adlandırıyor.

AA / Cüneyt Karadağ - Son Dakika Haberleri
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