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Almanya'da polis ABD Büyükelçiliğindeki "Havana Sendromu" vakalarını araştırıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Almanya'da polis ABD Büyükelçiliğindeki

Almanya'da polisin, başkent Berlin'de bulunan ABD Büyükelçiliğindeki gizemli hastalık "Havana Sendromu" vakalarını araştırdığı bildirildi.

Almanya'da polisin, başkent Berlin'de bulunan ABD Büyükelçiliğindeki gizemli hastalık "Havana Sendromu" vakalarını araştırdığı bildirildi.

Küba'nın başkenti Havana'dan adını alan gizemli hastalık "Havana Sendromu" vakaları ABD'li diplomatlar arasında devam ediyor. Gizemli hastalığın dünya çapında yaklaşık 200 ABD'li yetkiliyi ve ailesini etkilediğine inanılıyor. Alman basınında yer alan haber de, polisin başkent Berlin'de bulunan ABD Büyükelçiliğindeki gizemli hastalık "Havana Sendromu" vakalarını araştırdığı bildirildi. Haber de, Berlin polisinin geçtiğimiz ağustos ayından bu yana "ABD Büyükelçiliği çalışanlarına yönelik sonik silah saldırısı olduğu iddiasını" araştırdığı aktarılırken, polisin konu hakkında daha fazla bilgi vermediği ifade edildi. Konu hakkında ABD Büyükelçiliği tarafından ise henüz açıklama yapılmadı.

Havana Sendromunun semptomları arasında migren, mide bulantısı, hafıza kaybı, baş dönmesi, denge ve duyma kaybı ile anksiyete bulunuyor. Hastalığa yakalandığını iddia eden kişiler, çevredekilerin duymadığı şekilde gürültüler duyduklarını belirtmişti.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns temmuz ayında yaptığı açıklamada, Havana Sendromundan muzdarip 200 kadar ABD yetkilisi ve aile üyesi arasında yaklaşık 100 CIA görevlisi ve aile üyesinin bulunduğunu aktarmıştı. Burns, aralık ayında ABD Ulusal Bilimler Akademisi Panelinin "yönlendirilmiş enerji" ışınlarının kullanılmasının makul bir neden olduğunu bulduğunu belirtmiş, semptomların kasıtlı olarak ortaya çıktığına dair "çok güçlü bir ihtimal" olduğunu aktarmıştı. Burns, gizemli hastalıktan Rusya'nın sorumlu olabileceğini öne sürmüş, Rusya ise iddiaları reddetmişti.

Öte yandan 2016 yılında Küba'da ABD Büyükelçiliği'ndeki düzinelerce diplomatın Havana Sendromuna ait semptomlardan şikayet etmesinin ardından gizemli hastalık kamuoyunun dikkatini çekmişti. - BERLİN

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Haber: Almanya'da polis ABD Büyükelçiliğindeki 'Havana Sendromu' vakalarını araştırıyor - Haberler
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