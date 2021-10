Aliağa'da Bir Dijital Proje Hayata Geçti: sofrakesesi.com

Aliağa'da Esnaf ile Tüketiciyi Buluşturan Dijital Alışveriş Platformu Sofra Kesesi Hizmete Girdi.

Aliağa Merkezli Dijital Alışveriş Platformu sofrakesesi. com hizmete girdi.

Aliağa Merkezli dijital alışveriş platformu Sofra Kesesi hizmete girdi. "Mahallenizdeki esnafın dijital pazarı" sloganıyla hizmete giren sofrakesesi. com'un açılışı dolayısıyla Aliağa Ticaret Odası'nda tanıtım toplantısı düzenlendi.

Sofra Kesesi Teknoloji İletişim ve Ticaret Ltd. Şti tarafından Aliağa merkezli olarak hayata geçirilen sofrakesesi. com uygulaması ile yerel esnafa destek sağlanırken, tüketiciye de Aliağa esnafından hızlı ve kolay alışveriş yapma olanağı sağlanıyor.

PROJE ESNAF İLE TÜKETİCİYİ DİJİTAL ORTAMDA BULUŞTURACAK

Aliağa Ticaret Odası Seminer Salonunda yapılan lansman toplantısına Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, Meclis Başkanı Adnan Saka, kurum amirleri, sofrakesesi. com platformuna üye işyeri temsilcileri ve misafirler katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan sofrakesesi. com dijital alışveriş platformu Kurucu ortağı Av. İrfan Medet Akpınar, uygulamanın gıda israfına son vererek yerel esnaf ve tüketiciyi buluşturmayı hedeflediğini söyledi. Akpınar, sofrakesesi. com aracılığıyla verilen her siparişin çevre korumaya ve yeşil alanların korunmasına katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

TOPLANTIDA MİSAFİRLERE ONLİNE KAHVE SÜRPRİZİ

Platformun kurucu ortağı Koray Şahin de sofrakesesi. com'un dijital AVM mantığına sahip, çevreyi koruma, gıda israfını önleme, yerel esnafı destekleme ve tüketiciye sağlıklı gıda ve ürünleri hızla ulaştırma amacıyla hizmet verdiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından canlı yayında uygulama üzerinden misafirlere kahve siparişi verildi. Toplantı esnasında telefon ile uygulama üzerinden verilen kahve siparişleri salona hızla ulaşıp misafirlere dağıtılarak sürpriz yapıldı.

BAŞKAN SERKAN ACAR; ALİAĞAMIZA HAYIRLI OLSUN

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Şirket Kurucu Ortakları Av. İrfan Medet Akpınar ve Koray Şahin'ini tebrik ederek Aliağa'da esnafı güçlendirecek, vatandaşlara sağlıklı gıda ve ihtiyaç ürünlerini ulaştıracak olan projenin hayırlı olmasını diledi.

SOFRA KESESİ UYGULAMASI HER PLATFORMDA!

sofrakesesi. com'a her platformdan rahatlıkla ulaşılabiliyor.

Uygulamaya Android telefon ve tabletler için https://play. google. com/store/apps/details? id=com. sofrakesesi. platform adresinden,

iPhone, iPad telefon ve tabletler için: https://apps. apple. com/tr/app/sofra-kesesi/id1560328742? l=tr adresinden ulaşılabiliyor.

