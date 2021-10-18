AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kemal Kılçdaroğlu'nun tepki çeken açıklamaları için "Makamı ve mevkisi ne olursa olsun kimsenin Türkiye'nin şerefli memurlarını tehdit etme hakkı ve haddi olamaz. Sizin salladığınız parmakla korkarak hizaya gelecek olan memur Türkiye'de yoktur" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, iş adamları derneğine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kurtulmuş, ziyaret sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin şerefli memurlarını tehdit etme hakkı ve haddi olamaz. Sizin salladığınız parmakla korkarak hizaya gelecek olan memur Türkiye'de yoktur" dedi. CHP Genel başkanı Kılıçdaroğlu'na, memurları tehdit etmeyi bırakmasını söyledi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN DEMOKRASİYİ ANLAMADIĞI VE İÇSELLEŞTİRMEDİĞİNİN AÇIK BİR İŞARETİDİR"

"Kılıçdaroğlu'nun demokrasiyi anlamadığını söyleyen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Biz kim olursa olsun makul ve Türkiye'nin hayrına söz söyleyecek her STK'ya saygıyla yaklaşır ve onların sözlerini dinleriz. Biz bunu yaparken ana muhalefet partisi liderinin 'Türkiye'de kamu yararına çalıştığı tespit edilmiş ve bu imkan kendilerine yine yasalar gereği verilmiş olan bazı vakıfların mallarına el koyacaklarını, iktidara geldiklerinde onları kapatacaklarını' şimdiden söylemesi de fevkalade vahim bir antidemokratik durumdur. Bunu söylemeye kimsenin hakkı yoktur. Ancak 28 Şubat dönemleri gibi, 12 Eylül dönemleri gibi demokrasinin askıya alındığı, ayaklar altına alındığı Türkiye'nin darbe dönemlerinde vakıflara el konulmuş, bazılarının da mal varlıklarına çökülmüştür. Kılıçdaroğlu'nun hala bunu dile getiriyor olması maalesef demokrasiyi anlamadığı ve içselleştirmediğinin açık bir işaretidir" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN ŞEREFLİ MEMURLARINI TEHDİT ETME HAKKI VE HADDİ OLAMAZ"

Memurlara tehdidin devam ettiğini ifade eden Kurtulmuş, "Aynı şekilde memurlarla ilgili tehdidin devam ettiğini görmek de bizi ciddi şekilde üzmektedir. Türkiye'nin en çok oy almış ikinci partisi, bu tavırlarıyla zaten ana muhalefet olma özelliğini de kaybediyor, başkanının hala parmak sallayarak memurları hizaya sokmaya çalışması anlaşılabilir değil. 18 Ekim diyorlardı, bugün geldi ama bir şey olmadı, olacağı da yok ama birileri Türkiye'yi olağanüstü şartlara itelemek için sufle veriyor olabilir. Hiç kimsenin makamı ve mevkisi ne olursa olsun Türkiye'nin şerefli memurlarını tehdit etme hakkı ve haddi olamaz. Memurlarımız, ister bu iktidar döneminde iş başına gelmiş olsun isterse daha önce gelmiş olsun, amirlerinin vermiş olduğu görevi yasalar çerçevesinde yerine getiren kamu görevlileridir. Sizin salladığınız parmakla korkarak hizaya gelecek olan memur Türkiye'de yoktur" dedi.

"MEMURLARI DA TEHDİT ETMEYİ BIRAKIN"

Memurları tehdit etmeyi bırakmaları gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Türkiye'de çok farklı toplumsal kesimleri tehdit ettiğiniz gibi, memurları da tehdit etmeyi bırakın. Bu demokratik ahlaka uymayan seviyesiz bir durumdur. Bu millet de buna pabuç bırakmayacaktır. Bunun üzerinden birtakım algı operasyonları oluşturup siyasette alan açmayı planlıyorsanız bu alanı açamayacaksınız. Çünkü haksızlık üzerinden, antidemokratik sözler üzerinden yapılan işlere alan açma faaliyetlerine bu millet itibar etmez. Geçtiğimiz dönemlerde çok farklı kesimleri suçladığınız gibi, tehdit ettiğiniz gibi, daha geçen hafta uzun bir süre dilinize dolayarak siyasi cinayetlerden bahsettiniz. Cumhuriyet başsavcılığı sizin bu talepleriniz üzerine soruşturma başlattı, şimdi üzerinize düşen bilgi ve belgenizi alarak tanık olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade vermeye gitmenizdir" şeklinde konuştu.

"MİLLETE HİZMET ALANI OLAN ŞEREFLİ BİR ALANI DA ASLA KİRLETMEYİN"

Kılıçdaroğlu'na ısrarla siyasetin dilini kirletmemesi için uyarılarda bulunan Kurtulmuş, "Türkiye; bir daha ne 28 Şubat'a, ne 27 Nisan'a, ne 12 Eylül'e ne de 1960 darbelerinin hazırlık süreçlerine müsaade etmeyecektir. Kılıçdaroğlu'na ısrarla şunu söylemeye devam edeceğiz; siyasetin dilini zehirlemeyi bırakın. Millete hizmet alanı olan şerefli bir alanı da asla kirletmeyin. AK Parti, her zaman demokrasinin yanında, halkın iradesinin yanında durmaya devam edecektir" ifadelerinde bulundu.

(Sevban Sevkal/İHA)