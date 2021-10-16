AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Berlin'deki temaslarını değerlendirdi - Haberler
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Berlin'deki temaslarını değerlendirdi

AA / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Berlin'deki temaslarını değerlendirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, zamanın Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine yeniden ivme kazandırma zamanı olduğunu ve bunun çabası içerisinde hareket ettiklerini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, zamanın Türkiye- Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine yeniden ivme kazandırma zamanı olduğunu ve bunun çabası içerisinde hareket ettiklerini söyledi.

Efkan Ala, Almanya'nın başkenti Berlin'deki temaslarının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

AB sürecinin hem Türkiye hem Avrupa için her zaman olumlu seyirde olmasını temenni ettiklerini dile getiren Ala, "Süreç içerisinde duraksamalar oldu. Geçtiğimiz 10 yıl hem Avrupa hem Türkiye için büyük problemlerin yaşandığı bir 10 yıldı. Her ülkeyi etkiledi. Şimdi sürece yeniden ivme kazandırma zamanıdır, bunun çabası içerisinde hareket ediyoruz." dedi.

Ala, Brüksel'de AB Parlamentosunda görev yapan milletvekilleriyle bir araya geldiklerini hatırlatarak, Türkiye-AB ilişkilerinin ivme kazanması konusunda neler yapılabileceği konusunda görüşmelerde bulunduklarını aktardı.

Almanya ile ilişkiler

Türkiye ile Almanya ilişkilerine de değinen Efkan Ala, Türkiye'nin Almanya ile çok eskiye dayanan ivmesi iyi, kalitesi yüksek ilişkilere sahip olduğunu belirtti.

Almanya'da yaklaşık 3,5 milyon Türk'ün yaşadığına işaret eden Ala, "Burada yaşayan çok sayıda vatandaşlarımız var. Vatandaşlarımızın sorunları, aynı zamanda onlara yapacağımız katkılar bizim için her zaman masada öncelikli olmuştur. Bugüne kadar çok inisiyatif aldık ve yasalar çıkardık. Vatandaşlarımızın haklarını kullanmaları yönünde önündeki engelleri kaldırdık. Bundan sonra da hayatlarını idame ettirme, topluma katkıda bulunmaları, buradaki Alman demokrasisine katkı yapmaları için biz elimizden gelen katkıyı sunacağız." ifadesini kullandı.

Ala, Türkiye'nin en önemli ticari partnerlerinden birinin Almanya olduğunu vurguladı.

Berlin'deki STK temsilcileriyle güzel bir toplantı yaptıklarını anlatan Ala, "Kendilerinden talepleri, değerlendirmeleri aldık. Birlikte hangi daha iyi sonuçlara ulaşabiliriz bunun çalışmasını yaptık. İleriye yönelik daha kapsamlı çalışma kararı aldık. Verimli bir toplantı oldu." diye konuştu.

İslamofobi, yabancı düşmanlığının artmasının önlenmesi ve çözüm önerilerini de görüştüklerini dile getiren Ala,"Birtakım yeni uluslararası sözleşmelere ilişkin kararlar var. Bunların getirebileceği sorunlar ve fırsatları değerlendirdik. Otomatik bilgi paylaşımı konusunda değerlendirmelerimiz oldu. Burada sorunlara yerinde çözüm getirme konusunda ya da Türkiye'de çözme konusunda gayret göstereceğiz" dedi.

AK Parti Berlin temsilciliğini ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala beraberinde heyet ile AK Parti Berlin temsilciliğini de ziyaret etti.

Burada AK Parti Almanya Temsilcisi Meryem Göka tarafından karşılanan Ala temsilciliğin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ala'ya ziyaretinde AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ve Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş da eşlik etti.

AA / Cüneyt Karadağ - Son Dakika Haberleri
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