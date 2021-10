Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü ve Mardin Valisi Demirtaş Nusaybin'de Şehitleri Anma Programına Katıldı

NUSAYBİN, MARDİN (Habermetre) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü ve Mardin Valisi Demirtaş Nusaybin'de Şehitleri Anma Programına KatıldıMardin Valisi Mahmut Demirtaş, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Mardin'e gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü ile beraber 2019 yılında Barış Pınarı Harekatı sırasında PYD/YPG terör örgütünün Nusaybin'e yaptığı havan ve roket saldırısı sonucu şehit olan 12 vatandaşımız için düzenlenen anma ve mevlit programına katıldı. Nusaybin DSİ Barajında düzenlenen anma programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Anma programı Türkçe, Arapça ve Kürtçe mevlit okutulmasıyla devam etti. Farklı dillerde ilahilerin de söylendiği programda İl Müftüsü Ali Hayri Çelik de şehitlerin anısına dua etti. Bakan Yardımcısı Şehit Yakınlarıyla Tek Tek İlgilendiAile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, anma programında Şehit yakınları ile tek tek bir araya gelerek onlarla sohbet etti. Bakan Yardımcısı Öncü, "Bugün burada kahraman şehitlerimizi rahmetle anmak ve ailelerimizle buluşup acılarını paylaşmak üzere bulunuyoruz. Allah bir daha bu acıları bizlere yaşatmasın. Bu vesile ile şehit yakınlarımıza bir kez daha sabırlar diliyorum" diye konuştu. Vali Demirtaş: Her An Şehit Yakınlarımızın YanındayızŞehit yakınları ile yakından ilgilenen Vali Demirtaş ise " Tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun. Bütün şehit yakınlarımızın yanında olduğumuzu, her an onların hizmetinde olduğumuzu özellikle bilmelerini istiyoruz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Ailelerimize sabır diliyorum" Şeklinde konuştu. Anma ve mevlit programında şehit yakınlarının yanı sıra AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Artuklu, Midyat, Ömerli, Dargeçit İlçe Belediye Başkanları ve Nusaybin Kaymakamı Ercan Kayabaşı da hazır bulundu.

