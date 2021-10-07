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Ahlat taşının yeni pazarı Akdeniz Bölgesi

Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Haberler | Güncel
Ahlat taşının yeni pazarı Akdeniz Bölgesi

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde zorlukla çıkartılan ve yüzlerce kişiye geçim kaynağı olan Ahlat taşı, mikroklima özelliği nedeniyle son yıllarda Akdeniz Bölgesi'nden de ilgi görüyor.

BİTLİS (DHA) - BİTLİS'in Ahlat ilçesinde zorlukla çıkartılan ve yüzlerce kişiye geçim kaynağı olan Ahlat taşı, mikroklima özelliği nedeniyle son yıllarda Akdeniz Bölgesi'nden de ilgi görüyor. 17 yıldır taş işçiliği yapan Seyfettin Nacaroğlu, "Bu taşların en büyük özelliği, yaz aylarında serin, kış aylarında da sıcak tutmasıdır. Özellikle sıcak iklimin yaşandığı Adana bölgesinden bu yıl ciddi talep aldık" dedi.

Bitlis'te, Nemrut Dağı eteklerinde çıkarılan Ahlat taşı, özellikle ev dekorasyonuyla yalıtımında, cami minarelerinde, kümbetlerde, çeşmelerde ve mezar yapımında kullanılıyor. Ahlat taşı, bölge insanı için de geçim kaynağını oluyor. Taş ocaklarına sabahın erken saatlerinde gelen işçiler, günlük ortalama 8-10 ton arasında değişen kaya parçalarını çivi ve balyozlarla çıkarıp işleme atölyelerine gönderiyor. Yazın serin, kışın ise sıcak tuttuğu için bölgede tercih edilen Ahlat taşı, son yıllarda sıcak iklimin hakim olduğu Akdeniz Bölgesi'nden de rağbet görüyor.Babasından öğrendiği taş işçiliğini 17 yıldır sürdüren Seyfettin Nacaroğlu, görsel güzelliğinin yanı sıra yalıtım ve döşeme malzemesi olarak kullanılan Ahlat taşının mikroklima özelliği bulunduğunu söyledi. İlginin giderek arttığını belirten Nacaroğlu, "Her sabah saat 05.00'te evimizden çıkarak taş ocağına geliyoruz. Burada arkadaşlarımızla birlikte tonlarca ağırlıkta bulunan kaya parçalarını büyük kütleler halinde çiviler, balyozlar yardımıyla çıkarıyoruz. Daha sonra kesilmek ve şekillendirmek üzere atölyemize gönderiyoruz. Günde ortalama 30-40 kadar kaya parçası çıkarıyoruz. Atölyede şekillenen taşlar binaların dış cephe kaplamasında ya da yalıtımında kullanılıyor. Bu taşların en büyük özelliği, yaz aylarında serin, kış aylarında da sıcak tutmasıdır. Özellikle sıcak iklimin yaşandığı Adana bölgesinden bu yıl ciddi talep aldık. Dekorasyon için de bu taşlar kullanılıyor" diye konuştu.


Ahlat taşının yeni pazarı Akdeniz Bölgesi

Ahlat taşının yeni pazarı Akdeniz Bölgesi

Ahlat taşının yeni pazarı Akdeniz Bölgesi

Ahlat taşının yeni pazarı Akdeniz Bölgesi

Ahlat taşının yeni pazarı Akdeniz Bölgesi

Ahlat taşının yeni pazarı Akdeniz Bölgesi

Ahlat taşının yeni pazarı Akdeniz Bölgesi

Ahlat taşının yeni pazarı Akdeniz Bölgesi

Ahlat taşının yeni pazarı Akdeniz Bölgesi

Ahlat taşının yeni pazarı Akdeniz Bölgesi

Ahlat taşının yeni pazarı Akdeniz Bölgesi

Ahlat taşının yeni pazarı Akdeniz Bölgesi

Ahlat taşının yeni pazarı Akdeniz Bölgesi

Ahlat taşının yeni pazarı Akdeniz Bölgesi

Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ahlat taşının yeni pazarı Akdeniz Bölgesi - Haberler
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