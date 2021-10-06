Ağrı'da pilates zamanı

AĞRI (DHA) - AĞRI'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen 'İlk Göz Ağrım' projesi kapsamında kadınlar pilates ile tanıştı. 5 gün sürecek eğitimin sonunda kadınlar, belge alıp iş yeri açabilecek.

Kurucuları arasında milli jimnastikçi Ümit Şamiloğlu'nun da yer aldığı Gençlik Spor ve Yaşam Kulübü, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında destek verdiği 'İlk Göz Ağrım' projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkesindeki Spor Bilimleri Fakültesi spor salonunda pilates eğitmenliği dersleri verilmeye başlandı. 5 gün sürecek dersler, eğitmenler tarafından verilecek. Bakanlık destekli proje, pazar günü sona erecek. Çocuk evliliklerinin ve kadın haklarının dezavantajlı olduğu illerde kadın ve sporu bir araya getirerek sportif mesleki altyapıyı oluşturmak amacıyla hazırlanan projede eğitimlerini tamamlayan kadınlar, belge alıp iş yeri açma imkanına kavuşacak. Milli takım kaptanı ve Avrupa Şampiyonu Ümit Şamiloğlu, aktif kariyerinin sonunda sporun ülke genelinde daha geniş alanlara yayılması amacıyla çalışmalar yaptığını söyledi.

"Açıkçası daha önce hiç merak etmedim. Ama bugün buraya geldim ve pilatese başladım. Gerçekten hiç böyle tahmin etmiyordum. Çok eğlenceli ve samimi bir ortam var. Aynı zamanda vücuda da çok fayda sağlıyor. Keşke daha önceden tanışsaydım. Ayrıca burada şunu gördük ki televizyondaki gibi değil. Pilates sadece bir toptan ibaret değil. Çok farklı egzersizi var. Bunları doğru yaptığınızda hem vücuda hem de psikolojiye çok faydası var. Özellikle doğuda kadınlarımız evden çıkmıyor. Çoluk çocuk yemek derken bunalıyorlar. O yüzden bütün kadınlarımızın da bununla tanışmasını istiyorum. Onlar içinde iyi bir aktivite olabilir."