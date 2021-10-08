Adıyaman'da Turizm Sektörü Yeniden Canlanıyor

ADIYAMAN (Habermetre) - Kommagene Krallığı başta olmak üzere tarihi süreç içerisinde bugüne kadar çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Adıyaman'da turizmin sorunlarının değerlendirileceği ve çözüm önerilerinin görüşüleceği "Adıyaman'da Turizm Sektörünün Yeniden Canlandırılması Projesi" ilk çalıştayını gerçekleştirdi.

Düzenlenen çalıştaya Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekilleri Halil İbrahim Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş, Abdurrahman Tutdere, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve turizm sektörü temsilcileri katıldı.

Adıyaman Valiliği'nin himayesinde İpekyolu Kalkınma Ajansının koordinesinde düzenlenen çalıştayda, ilin sahip olduğu kültürel ve doğal zenginliğin turizme kazandırılması için nasıl bir yol haritası izleneceğine dair değerlendirmeler yapıldı.

Yaklaşık 6 milyon Euro bütçeye sahip olan Adıyaman'da Turizm Sektörünün Yeniden Canlandırılması Projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında gerçekleştiriliyor. Program Ar-Ge ve inovasyona yönelik projeler başta olmak üzere dış ticaret açığını azaltarak ve verimliliği artırarak ülkemizin rekabet gücünü yükseltmeyi hedefliyor. Proje ile KOBİ'lerin ve girişimcilerin rekabet gücünün artırılarak Adıyaman'da sosyal ve ekonomik kalkınma sağlanması amaçlanıyor.

Projenin inşaat bileşeni kapsamında kent merkezinde Kommagene-Odak (K-ODAK) Binası ve 9 farklı ören yerinde ziyaretçi karşılama merkezleri inşa edilmekte, çevre düzenlemeleri yapılmaktadır. Projenin teknik yardım bileşeni ile Adıyaman destinasyonunun tanıtım ve markalaşmasının sağlanması ile Adıyaman'da sosyal ve ekonomik altyapının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Proje sonunda turizm sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin rekabet gücünün ve Adıyaman'a gelen turist sayısının artırılması, geceleme süresinin uzatılması ve turizm sektöründen elde edilen gelir ve katma değerin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

İki gün sürecek çalıştayın birinci günü programı protokol konuşmaları ile başladı.

Çalıştayda konuşan AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın "2 bin yıl öncesinden bu güne kadar miras kalmış eseri 2 bin yıl sonraya miras bırakabilecek miyiz, asıl mesele budur. İPA projesi kapsamında önemli çalışmalar yürütülüyor. Yine Eski Kahta Kalesinde muazzam bir güzellik var. Besni'de Kızılin var. Adıyaman'ın her tarafında, her ilçesinde tarihi ve turistik yer var. Nemrut Dağı, sadece bizim Adıyaman'ın değildir, Dünya Kültür miras Listesinde olan bir yer. UNESCO'nun tescil ettiği bir yapıdır. Burada yapılacak olan herhangi bir şey için oradan izin çıkması lazım. UNESCO'ya rağmen bir civi çaksak, dünya kültür mirası listesinden çıkartılır. O güzelliğe zarar vermeden, raylı sisteminden, yamaç asansörü seçeneklerine bakıyoruz. Müze ile ilgili takibini yapıyoruz. Turizmin canlanması açısından önemli bir yatırım olarak görüyoruz. İhaleye çıktı, katılımcı olmadığı için ihale sonuçlanmadı. Turizmde yapacak çok işimiz var. İşi sadece bir yerden beklemek olmuyor. Turistin konaklayacağı yerler yapmamız lazım. Turist eğlence arar, yemek arar. Bu işletmelerin yapılması lazım" dedi.

Vali Mahmut Çuhadar ise, Adıyaman'ın tarihi yapısındaki zenginliğine dikkat çekerek, "Şuan gözle gördüğümüzün belki de en az on katı toprağın altındadır. Bizim saklı tarihimiz o kadar çok ki, 40 bin yıl öncesine dayanan kaya figürlerimiz var. İnsanlık tarihi burada gelişmiş. Eksiklerimiz olabilir ama devlet durmamış ve çalışmış. Dokuz ören yerimizde turist karşılama merkezi yapıyoruz, odak merkezi yapıyoruz. Bunla da yetinmeden 1 milyon 400 bin Euro'luk tanıtma ihalesi yaptık. 2022 yılı Adıyaman'ın tanıtım yılı olacak. Samsat'da Belediye Başkanımız hareketlilik kattı. Besni Kaymakamımız Kızılin turu için 2 tekne alıyor. Adıyaman'da sanayicilerimiz taşın altına elini koyacak. Standardın üzerinde birkaç konaklama tesisine ihtiyacımız var. Perre Antik Kent uzun zamandır gün yüzüne çıkmayı bekliyor. Kommagenenin en önemli şehirlerinden birisidir. Gün yüzüne çıkarsa Zeugma'dan çok daha albenisi olan eserlerin çıkacağına inanıyorum. Perre'de ki sorun kamulaştırmayla ilgili değil, iskanla ilgilidir. Vatandaş bize ev yapılsın diyor. Bu isteklerinde haklılar. İnşallah bu sorunu çözersek, Perre Batı'nın Anadolu'ya geldiğinde göreceği ilk yerden birisi olacak. Karakuş Tümülüsü'nde iki mezar tespit ettik. Dünyanın ilgi duyacağı şekilde bu tümülüsü açacağız" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan ise, Türkiye'nin turizmin alanında son yıllarda önemli adımlar attığına vurgu yaparak, "8. Cumhurbaşkanımız Rahmetli Turgut Özal'ın geleceği öngörücü vizyonu ile ortaya koyduğu projeler ile Türkiye'de turizm neredeyse sıfır noktasındayken, 2019 rakamlarıyla söylüyorum, dünya en fazla ziyaret edilen 6'ncı ülke, en fazla turizm geliri olan 13'üncü ülke konumuna geldi. 2019 yılında Türkiye 35 milyar dolara yakın bir turizm geliri elde etti. 52 milyon ziyaretçi kabul etti. Turizm uzun soluklu bir iştir. Bakanlık olarak turizmin tüm Anadolu'ya yayılmasını sağladık. Pandemi tüm insanlığın hayatında olumsuz sonuçlara neden oldu. Turizmde bundan büyük oranda etkilendi" dedi.

Adıyaman turizmi ile ilgi ise Alparslan, "Adıyaman'ın kültür ve turizmde olan potansiyelini, hangi süreç ve stratejiyle buraya daha fazla yerli ve yabancı turisti çekebiliriz, bunun çalışmasını yapmamız lazım. Nemrut Dağı'nda ki çalışmaları UNESCO dahilinde yürütmemiz gerekiyor. Müze konusunu da sonuçlandıracağız inşallah. Güneydoğu Anadolu bölgemiz dünyada eşi benzeri olmayan eşsiz bir alandır. Tanıtımlar, geliştireceğimiz turizm ürünleriyle belkide orta vadede dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından birisi olacak. Turizm, kendi dışında ki faktörlerden en fazla etkilenen sektördür. Türkiye'nin her bölgesinde, her toprağında güvenlik ve huzur vardır" diye konuştu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri