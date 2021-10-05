Üç kişinin yaralanması ve üç evin kurşunlanması olayının zanlısı yakalandı - Haberler
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Üç kişinin yaralanması ve üç evin kurşunlanması olayının zanlısı yakalandı

AA / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Adana'da üç kişinin yaralanması ve üç ikametin kurşunlanması olayının zanlısı operasyonla yakalandı.

EYÜP, İSTANBUL (AA) - Adana'da üç kişinin yaralanması ve üç ikametin kurşunlanması olayının zanlısı operasyonla yakalandı.

Kent merkezinde 20 Eylül'de Eyüp Y. ve Hüseyin K, 22 Eylül'de Eren Y. uğradıkları silahlı saldırılarda yaralandı.

Olaylarla ilgili araştırma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıları Ferruh E'nin (25) gerçekleştirdiğini tespit etti.

Üç ayrı evin kurşunlanması olayının da şüphelisi olduğu belirlenen Ferruh E'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekip, şüpheli Ferruh E'nin merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde araçla seyir halinde olduğu bilgisine ulaştı.

Bölgeye giden ekipler, "dur" ihtarına uymayarak kaçan zanlıyı takibe aldı.

Ara sokağa girdikten sonra bir evin duvarına çarpan zanlı, araçtan inerek yaya halde kaçmayı sürdürdü. Şüpheli, ekipler tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Aracı inceleyen ekipler, ruhsatsız iki tabanca buldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlının, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Farklı bir suçtan 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen Ferruh E, daha sonra açık cezaevine gönderildi.

Öte yandan zanlının çift tabanca kullanarak bir kişiyi yaraladığı saldırı, bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Görüntülerde, olay yerine başkasının kullandığı hafif ticari araçla gelen şüpheli, saldırının ardından aynı araca binerek bölgeden uzaklaşıyor.

Üç kişinin yaralanması ve üç evin kurşunlanması olayının zanlısı yakalandı

Üç kişinin yaralanması ve üç evin kurşunlanması olayının zanlısı yakalandı

Üç kişinin yaralanması ve üç evin kurşunlanması olayının zanlısı yakalandı

Üç kişinin yaralanması ve üç evin kurşunlanması olayının zanlısı yakalandı

Üç kişinin yaralanması ve üç evin kurşunlanması olayının zanlısı yakalandı

Üç kişinin yaralanması ve üç evin kurşunlanması olayının zanlısı yakalandı

Üç kişinin yaralanması ve üç evin kurşunlanması olayının zanlısı yakalandı
AA / Eren Bozkurt - Son Dakika Haberleri
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Haber: Üç kişinin yaralanması ve üç evin kurşunlanması olayının zanlısı yakalandı - Haberler
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