Adana'da diyalize bağlı yaşayan 3 kardeşin hayali böbrek nakil olmak - Haberler
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Adana'da diyalize bağlı yaşayan 3 kardeşin hayali böbrek nakil olmak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Adana'da diyalize bağlı yaşayan 3 kardeşin hayali böbrek nakil olmak

Adana'da 7 sene önce böbrek yetmezliğinden kardeşlerini kaybeden Ayfer, Hasan ve Fırat Sönmez kardeşlerde aynı rahatsızlık nedeniyle diyalize bağlı yaşıyor.

FIRAT, MALATYA (İHA) - Adana'da 7 sene önce böbrek yetmezliğinden kardeşlerini kaybeden Ayfer, Hasan ve Fırat Sönmez kardeşlerde aynı rahatsızlık nedeniyle diyalize bağlı yaşıyor. Böbrek nakli bekleyen Sönmez kardeşler, sağlıklarına kavuşmak istiyor.

Rukiye (68) ve Cemal (63) Sönmez çifti 40 sene önce evlendi. Çiftin bu evlilikten 9 çocukları dünyaya geldi. Çiftin ikizlerinden Hüseyin ve Hasan Sönmez, 2010 senesinde 24 yaşındayken böbrek rahatsızlığı yaşamaya başladı. Bunun üzerine ikizler, doktora gittiğinde böbrek yetmezliği teşhisi konuldu ve diyalize girmeye başladı.

Yaklaşık 3 sene diyalize giren ikizlerden Hüseyin Sönmez, 2013 yılında böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti. Çiftin diğer ikizleri Fırat ve Ayfer (24) Sönmez de 24 yaşına geldiklerinde aynı rahatsızlıktan doktora gittiler ve onlara da böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Şuanda diyalize bağlı yaşayan 3 kardeş, yaşamdan kopmamak için böbrek nakli bekliyor.

"Kardeş acısı yaşamak istemiyoruz"

Ağabey Celal Sönmez (38) acı çektiklerini belirterek, "İnşallah sesimizi duyurabiliriz. 9 kişinin içinde bir tek çalışan benim. Kardeşlerimin sağlığına kavuşmasını istiyorum. Tekrar bir kardeş acısı yaşamak istemiyoruz. Böbrek nakli olmalarını istiyoruz" dedi.

Böbrek yetmezliğinden ikizini kaybeden Hasan Sönmez ise hayalinin böbrek nakli olduğunu kaydederek, "Benim hayalim nakil olmak. Ben 8 senedir diyalize giriyorum ve benim ikizim bu hastalıktan hayatını kaybetti. Evin tek çalışanı abim. Annem ve babam yaşlı, onlarda çalışamıyor. Hayalimiz nakil olmak" ifadelerini kullandı.

Son 1 yıldır diyalize giren Fırat Sönmez, "Biz nakil olmak istiyoruz. Çalışamıyoruz ve nakil olmak istiyoruz. Abim 8 senedir diyalize bağlı ben de yeni yakalandım. Devletten para istemiyoruz, biran önce nakil olup çalışmayı istiyoruz. Bir ailede 3 kişi diyalize yakalanınca zorumuza gidiyor" diye konuştu. - ADANA

Adana'da diyalize bağlı yaşayan 3 kardeşin hayali böbrek nakil olmak

Adana'da diyalize bağlı yaşayan 3 kardeşin hayali böbrek nakil olmak

Adana'da diyalize bağlı yaşayan 3 kardeşin hayali böbrek nakil olmak

Adana'da diyalize bağlı yaşayan 3 kardeşin hayali böbrek nakil olmak

Adana'da diyalize bağlı yaşayan 3 kardeşin hayali böbrek nakil olmak

Adana'da diyalize bağlı yaşayan 3 kardeşin hayali böbrek nakil olmak

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Haber: Adana'da diyalize bağlı yaşayan 3 kardeşin hayali böbrek nakil olmak - Haberler
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