Açıköğretim sınavları online mı olacak 2022? AÖL, AÖF; AUZEF sınavları yüz yüze mi, online mı?

Açıköğretim sınavları online mı olacak 2022? AÖL sınavları yüzyüze mi olacak? Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı son açıklamada Açık Öğretim Lisesi 2021-2022 eğitim öğretim yılı ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerinin 15 Ekim 2021 tarihine kadar uzatıldığını duyurmuştu. AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak?

AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI ONLINE MI OLACAK 2022?

Koronavirüs önlemleri kapsamında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) eğitim ve öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için eğitim-öğretime, uzaktan eğitim yöntemiyle devam edilmesi yönünde karar almıştır.

2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılmıştı. 2021 2022 AÖF güz ve bahar dönemi sınavların nasıl yapılacağına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. AÖF güz ve bahar dönemi sınavların bu dönemde yüz yüze olması bekleniyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde (AÖF) herhangi bir bölümde kaydı bulunan öğrencilerin kayıt yenileme tarihleri açıklandı. 2021 AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül'de başlayacak ve 8 Ekim'de sona erecek. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

AÖF güz dönemi ara sınavı 27-28 Kasım 2021'de, AÖF güz dönemi dönem sonu sınavı da 8-9 Ocak 2022 tarihinde yapılacak. AÖF, YKS yeni kayıtları 6 Eylül tarihinde başladı ve 10 Eylül'de sona erdi.

AÖL SINAVLARI ONLINE MI OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının yayınlandığı takvime göre Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları 4-5 Aralık tarihlerinde yapılacak. Bu yıl sınavlar yüz yüze imkanlarla yapılacak. Öğrencilerin sınav girişleri belgeleri 1 Aralık 2021 tarihinde açıklanacak.

MEB'den yapılan açıklamada "Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 15 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması Başkanlığımızca uygun görülmektedir." denildi.

AUZEF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

İstanbul Üniversitesi konu ile ilgili açıklama yayınladı:

2021-2022 Güz Yarıyılı Ara Sınav (Vize) Duyurusu

"Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda 2021-2022 eğitim öğretim yılında açık öğretim programı uygulayan tüm Üniversitelerde olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları da yüz yüze yapılacaktır. Bu kapsamda güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 olarak güncellenmiştir.

Siz değerli öğrencilerimizin ve genel toplum sağlığının korunması adına sınav merkezi tercihlerinde sistem üzerinden HES Kodu girilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Sınav merkezi tercihinde bulunmayan ve/veya HES Kodunu girmeyen öğrencilerimiz kesinlikle sınava alınmayacaklardır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Riskli grupta (Covid-19 pozitif/ temaslı) bulunan öğrencilerimiz sınavlara ayrı salonda alınacaklardır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Sınav merkezi tercihleri 7-12 Ekim 2021 tarihleri arasında https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yapılacaktır."

Başarılar dileriz.

Auzef DEKANLIĞI

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