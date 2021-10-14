Abdullah Teber kimdir? Abdullah Teber nerelidir, şirketleri ve görevleri nelerdir?

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ABDULLAH TEBER KİMDİR?

Abdullah Teber 1950 yılında Kayseri-Pınarbaşı'nda doğdu. İlkokul,ortaokul ve lise öğrenimimi Kayseri'de tamamladı. 1973 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine-Motor bölümünden mezun oldu.

İş hayatıma özel sektörde sırasıyla Motor Yatak ve Chrysler gibi firmalarda çalışarak başladı. Askerlik görevini 1976 yılında İzmir'de Yedek Subay olarak yerine getirdi.

1980 yılında Tebplast Plastik ve Kalıp Sanayii A.Ş.'yi kurarak ticari hayatına atıldı. Firma bugün ürünlerinin %65'ini dünyanın 36 ülkesine ihraç etmektedir.

-Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı.

-Beylikdüzü Bakır ve Prinçciler Yönetim kurulu Başkanlığı,

-Baksav(Bakır ve Pirinççiler Sanayi Sitesi Vakfı) Mütevelli heyet başkanlığı,

-Tümsiad(Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği) Üyesi

-Askon( Anadolu Aslanları İşadamları Derneği) Üyesi

-İgeder(İstanbul Geri Dönüşümcüler Derneği)Kurucu ve Onursal Başkanı

-Kuzey Kafkas Kültür Yardımlaşma Derneği Üyesi

-Ankara Kuzey Kafkas Kültür Yardımlaşma Derneği Üyesi

-Fenerbahçe Spor Kulübü üyesi

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