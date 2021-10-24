8. Yalova Subaşı Kivi Festivali yapıldı

YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde "Yalova Subaşı Kivi Festivali" gerçekleştirildi.

Subaşı Belediyesi ve Yalova Kivi Üreticileri Birliği tarafından Mehmet Tunalı Sosyal Tesisleri'ndeki festivalin açılışında dans gösterisi sunuldu.

Yağışlı havaya rağmen yoğun katılımın olduğu festival, çocuk, genç ve büyükler kategorilerinde 500 sporcunun katıldığı koşularla devam etti.

Etkinlikte konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, kivinin 30'dan fazla ülkede üretildiğini, Türkiye'nin ise bu ülkeler arasında yedinci sırada bulunduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletlerin 2019 yılındaki verilerine göre 15 ülkede 1000 ton ve üzerinde üretim yapıldığını vurgulayan Parıldar, "Dünyada yaklaşık 4,2 milyon ton kivi üretilirken bunun da yüzde 50'sini Çin üretmektedir. Türkiye 73 bin ton üretimle yedinci sırada yer almaktadır. Geçen yıl ülkemizde 73 bin ton kivi üretilmiş, bunun 29 bin tonunu Yalova'da gerçekleştirdik. Yalovalı çiftçilerimizin çevre illerde kurdukları parselleri de dikkate alırsak yüzde 50'den fazlasını Yalovalı çiftçilerimizle üretiyoruz. Bu da bizlere büyük bir mutluluk veriyor." diye konuştu.

Parıldar, bu yıl 28-29 bin ton civarında bir rekolte beklediklerinin altını çizdi.

Kocadere-Şenköy bölgesinde 300 dekarlık alanı kivi bahçelerine dönüştürdüklerini hatırlatan Parıldar, şöyle konuştu:

"Yine çiftçilerimizin kendi imkanlarıyla kurdukları bahçelerle birlikte yaklaşık 700 dekarlık bir kivi havzamız oluştu. 1000 dekarlık hedefimiz için de projelerimize devam ediyoruz. Önümüzdeki yıl bunu da tamamlayacağız. Kivi ilimizin en önemli tarımsal ürünlerinden biri. Şimdi göğsümüzü gererek kivimizi, bu yıl Yalova kivisi coğrafi işaretiyle taçlandırdık. Kivi, üretim başlangıcından bugüne kadar emek veren çiftçilerimiz için bir sevdadır. İnşallah hazan mevsiminde tarlada izi olanlar için de bir sefa vesilesi olacaktır."

Subaşı ilçe Belediye Başkanı Turan Canbay ise üretilen kivinin Türkiye'nin her noktasında tüketiciyle buluşması için tanıtımını en iyi şekilde sağlama ve desteklemeyi amaç edindiklerini söyledi.

Belediye olarak bu konuda gerekli adımları attıklarını anlatan Canbay, "Yalova'da bugüne kadar kiviye verilen destekten dolayı İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar başta olmak üzere destek veren herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Yalova Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Uğur Fidan da festivalin düzenlemesinde verdikleri desteklerden dolayı, kurum ve kuruluşlar ile çiftçilere teşekkür etti.

Halk oyunları gösterisiyle devam eden festivalde, "en iyi kivi bahçesi", "en iyi kivili pasta" ve "kivi koşusu"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Tarım sektörü ve yöresel lezzetler ile çocuklar için özel hazırlanan stantların gezilmesiyle sona eren programa, Yalova Valisi Muammer Erol, Memleket Partisi Yalova Milletvekili Özcan Özel, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, kivi üreticileri ve davetliler katıldı.