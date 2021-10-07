7 Ekim Perşembe yayın akışı! Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
7 Ekim 2021 Perşembe günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aşk Mantık İntikam, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Bir Zamanlar Kıbrıs, İkimizin Sırrı, Masterchef, Baht Oyunu, EDHO, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Son Yaz yeni bölümü olacak mı? Bugün hangi diziler var? İşte 7 Ekim Perşembe TV8, Star TV, Kanal D, FOX TV ve TRT 1 yayın akışı
Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 6 Ekim yayın akışı Bugün hangi diziler var? 7 Ekim Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 7 Ekim Perşembe ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:30 Bir Başka Güzel
- 08:30 Bu Sabah
- 11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:30 Bir Başka Güzel Hazırlık
- 13:00 Bir Başka Güzel
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 22:45 Köyden İndim Şehire (Yerli Sinema)
- 00:30 Yalancı
- 02:45 İçimizden Biri
- 05:00 Yeni Gelin
- 08:00 Kahvaltı Haberler i
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Bir Zamanlar Çukurova (Yeni Bölüm)
- 00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
- 01:40 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 03:55 Akıncı
- 06:30 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Kırık Hayatlar
- 12:45 Gelinim Mutfakta
- 15:45 Ece Üner İle Susma
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Camdaki Kız (Yeni Bölüm)
- 00:15 Yargı
- 02:45 Gelinim Mutfakta
- 05:00 Ece Üner İle Susma
- 08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
- 10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:00 Fulya İle Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
- 23:00 Uzak Şehrin Masalı
- 02:00 Kanunsuz Topraklar
- 01:00 Yasak Elma
- 04:30 En Hamarat Benim
- 06:00 Son Yaz
- 07:00 Mesut Yar İle Bugün
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Kiralık Aşk
- 18:30 Star Ana Haber
- 20:00 Kocan Kadar Konuş (Yerli Sinema)
- 22:30 Kocan Kadar Konuş (Yerli Sinema)
- 00:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 03:00 Güzel Köylü
- 05:00 Kiralık Aşk
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 11:15 MasterChef Türkiye
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
- 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 05:00 Yerli Dizi
- 05:00 Tek Yürek
- 07:55 Kalk Gidelim
- 11:35 Benim Adım Melek
- 15:15 Gönül Dağı
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
- 23:50 Teşkilat
- 02:35 Benim Adım Melek
20:00 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
20:00 Kocan Kadar Konuş (Yerli Sinema) Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
20:00 Camdaki Kız (Yeni Bölüm)
20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
20:00 Bir Zamanlar Çukurova (Yeni Bölüm)
20:00 Güldür Güldür Show Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.