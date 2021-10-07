7 Ekim Perşembe yayın akışı! Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?

Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 6 Ekim yayın akışı Bugün hangi diziler var? 7 Ekim Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 7 Ekim Perşembe ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR? 7 EKİM YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Bir Başka Güzel

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Bir Başka Güzel Hazırlık

13:00 Bir Başka Güzel

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

22:45 Köyden İndim Şehire (Yerli Sinema)

00:30 Yalancı

02:45 İçimizden Biri

05:00 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberler i

i 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova (Yeni Bölüm)

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01:40 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

03:55 Akıncı

7 EKİM KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

12:45 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner İle Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız (Yeni Bölüm)

(Yeni Bölüm) 00:15 Yargı

02:45 Gelinim Mutfakta

05:00 Ece Üner İle Susma

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Evlilik Hakkında Her Şey

23:00 Uzak Şehrin Masalı

02:00 Kanunsuz Topraklar

01:00 Yasak Elma

04:30 En Hamarat Benim

06:00 Son Yaz

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:30 Star Ana Haber

20:00 Kocan Kadar Konuş (Yerli Sinema)

22:30 Kocan Kadar Konuş (Yerli Sinema)

00:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

03:00 Güzel Köylü

05:00 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

05:00 Yerli Dizi

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:00 Tek Yürek

07:55 Kalk Gidelim

11:35 Benim Adım Melek

15:15 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

23:50 Teşkilat

02:35 Benim Adım Melek

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

20:00 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

20:00 Kocan Kadar Konuş (Yerli Sinema) Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

20:00 Camdaki Kız (Yeni Bölüm)

20:00 Evlilik Hakkında Her Şey

20:00 Bir Zamanlar Çukurova (Yeni Bölüm)

20:00 Güldür Güldür Show Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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