BATMAN (İHA) - - 43'üncü tırmanışını Mereto dağına düzenledi

BATMAN - Anadolu Parsı unvanı projesi ile Türkiye'nin 81 ilinde 81 zirveye solo tırmanmayı amaçlayan dağcı Erdek Cennet, 43'üncü tırmanışını Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en yüksek dağı konumunda olan 3 bin rakımlı Sason'daki Mereto Dağının zirvesine düzenledi.

Batman'ın Sason ilçesinde bulunan 3 bin rakım yükseklikteki Mereto Dağına 8 saatte solo tırmanışla tırmandığını belirten solo alpinist dağcı Erdek Cennet, "Projem Anadolu parsı unvanını alma yönünde bir projedir. Projenin sonunda gittiğim illerde tırmandığım dağları belgeleriyle birlikte yetkili mercilere ulaştırarak Anadolu parsı unvanını almayı hedefliyorum. Ülkemizde bulunan 81 ildeki en yüksek 81 dağa tırmanmayı hedefliyorum. Tırmanışa Sason üzerinden başladım. 8 saatlik bir sürede tırmanışı tamamladım. Zirve rotası muhteşem ötesiydi. Bu güne kadar yaptığım tırmanışlardan en iyisiydi. Yüksek sarp kayalıklar, bölgeyi gören zirvesi ve görüntüsü muhteşemdi. Bu gün kar yağışlı olması ve fırtına olması da benim kendi fizyolojimi sınama adına çok isabetli oldu. Yüksek irtifa dağcılarının Mereto Dağını görmelerini tavsiye ederim. Çok mutlu oldum. Çok güzel bir dağ" dedi.

Dağcı Erdek Cennet, başlattığı proje ile Türkiye'de bulunan 81 ilin en yüksek rakımdaki zirvelerine solo tırmanışlar yaparak bu il ve zirveleri, yerli ve yabancı turistler ile dağ, kırsal ve ekoloji turizmini turizme kazandırıp, sporun ana duygusu olan doğa ile iç içe sağlıklı yaşam, birliktelik, dostluk ve kardeşlik duygularını en üst seviyeye çıkartarak katkı sağlamayı amaçlıyor.