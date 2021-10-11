29 Ekim okullar tatil mi 2021? 28 Ekim yarım gün mü, resmi tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? - Haberler
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29 Ekim okullar tatil mi 2021? 28 Ekim yarım gün mü, resmi tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?

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29 Ekim okullar tatil mi 2021? 28 Ekim yarım gün mü, resmi tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?

Bu yıl 28 Ekim Perşembe gününe, 29 Ekim ise Cuma gününe denk geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatiller dönem dönem gündeme geliyor. Peki, 29 Ekim okullar tatil mi 2021? 28 Ekim yarım gün mü, resmi tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? Bakanlıkların müştereken hazırladığı bir yönetmelikle düzenlenen resmi tatiller arasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin detaylar merak ediliyor...

29 Ekim okullar tatil mi 2021? 28 Ekim yarım gün mü, resmi tatil mi? sorularına yanıt aranıyor. Milyonlarca öğrenci, kamu ve özel sektör çalışanı "2021 Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. 29 Ekim resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü, okullar ve özel sektörde tatil mi gibi konular da merak ediliyor. Cumhuriyetin ilan edildiği bu tarihe ilişkin detaylar ve tatil günleri haberimizde.

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.
Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.
1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi 28 Ekim Perşembe günü yarım gün tatil oluyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil olacak. Bu kapsamda 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmi tatildir.

Bu yıl 29 Ekim Cuma gününe denk gelmektedir. Perşembe günü de yarım gün olması sebebiyle hafta sonu ile birleştiği takdirde üç buçuk gün izin kullanılabilir.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir. Bu tarihte tüm iş yerleri ve okullar tatildedir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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Haber: 29 Ekim okullar tatil mi 2021? 28 Ekim yarım gün mü, resmi tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? - Haberler
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