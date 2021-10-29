29 Ekim kutlamalarında Mehter takımı krizi! Vatandaşlar, İstiklal Marşı okuyarak tepki gösterdi - Haberler
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29 Ekim kutlamalarında Mehter takımı krizi! Vatandaşlar, İstiklal Marşı okuyarak tepki gösterdi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
29 Ekim kutlamalarında Mehter takımı krizi! Vatandaşlar, İstiklal Marşı okuyarak tepki gösterdi

Zonguldak'taki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında Mehter takımı krizi yaşandı. Kentte gün boyu mehteran çalması ve bu uygulamanın akşam düzenlenen fener alayında da devam etmesi büyük tepki aldı. Valilik önündeki törende de mehter takımının marş çalması üzerine vatandaşlar hep bir ağızdan İstiklal Marşı okuyarak tepki gösterdi.

Zonguldak kent merkezinde düzenlenen etkinlikler ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları devam ediyor.

GÜN BOYU SÜREN MEHTER TAKIMI KONSERİ TEPKİ ÇEKTİ

Kentte sabah gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde mehter takımı konser verdi. Ardından limanda gerçekleştirilen römorkörlerin su gösterisinde de mehter takımı konseri gerçekleştirildi. Akşam saatlerinde ise Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Polat Türkmen ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın katılımıyla düzenlenen fener alayına da mehter takımının eşlik etmesi tepkiye yol açtı.

29 Ekim kutlamalarında Mehter takımı krizi! Vatandaşlar, İstiklal Marşı okuyarak tepki gösterdi

MEHTER MARŞINI İSTİKLAL MARŞI İLE PROTESTO ETTİLER

Yürüyüşe katılan vatandaşların birçoğu, valilik önündeki törende de mehter takımının marş çalmasına tepki göstermeye devam etti. Törendeki vatandaşlar, mehter marşı çalındığı sırada hep bir ağızdan İstiklal Marşı ve marşlar okudu.

29 Ekim kutlamalarında Mehter takımı krizi! Vatandaşlar, İstiklal Marşı okuyarak tepki gösterdi

29 Ekim kutlamalarında Mehter takımı krizi! Vatandaşlar, İstiklal Marşı okuyarak tepki gösterdi

29 Ekim kutlamalarında Mehter takımı krizi! Vatandaşlar, İstiklal Marşı okuyarak tepki gösterdi

29 Ekim kutlamalarında Mehter takımı krizi! Vatandaşlar, İstiklal Marşı okuyarak tepki gösterdi

29 Ekim kutlamalarında Mehter takımı krizi! Vatandaşlar, İstiklal Marşı okuyarak tepki gösterdi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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