29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

Cumhuriyetin ilanının 98. yıldönümünde, Devletimizin kurulmasına vesile olan Gazi Mustafa Kemal Paşa başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehit, gazi ve kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyoruz...

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