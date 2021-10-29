29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

Habermetre - Haberler | Toplum
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

Cumhuriyetin ilanının 98. yıldönümünde, Devletimizin kurulmasına vesile olan Gazi Mustafa Kemal Paşa başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehit, gazi ve kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyoruz.

Cumhuriyetin ilanının 98. yıldönümünde, Devletimizin kurulmasına vesile olan Gazi Mustafa Kemal Paşa başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehit, gazi ve kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyoruz...

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title