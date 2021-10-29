29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıldönümü törenlerle kutlanacak

ELAZIĞ (Habermetre) - Cumhuriyetin Kuruluşunun 98. Yıldönümü ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de düzenlenecek, çeşitli programlarla kutlanacak.

Bu yıl ki etkinlikler iki güne yayılacak. İlk tören dün saat 13. 00'te Elazığ Valiliği Yeni Hizmet Binası önündeki Atatürk anıtına çelek sunumuyla gerçekleşti.

29 Ekim günü ise saat 09, 30 da Elazığ Valisi Ömer Toraman tebrikleri kabul edecek. Valilikte yapılan kabulün ardından, saat 09. 50 de Zübeyde Hanım Caddesi Valilik Binası önünde resmi geçit töreni yapılacak. Yine aynı gün saat 19. 00 da ise Kabul töreni gerçekleştirilecek. Kutlama törenine resmi erkan ile yöneticiler ve vatandaşlar katılacak.

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