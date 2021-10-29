29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolaysıyla Sivrice ilçesinde tören düzenlendi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolaysıyla Sivrice ilçesinde tören düzenlendi.
Sivrice ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Ortaokulu Konferans Salonda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kaymakam Yunus Emre Vural, Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, Jandarma Komutanı Binbaşı Cemalettin Giden, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Cağlar Gökalp, daire amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşların katıldığı programda, öğrenciler şiirler okudu.
Kaymakam Vural, vatandaşların bayramını kutladı.
AA / Fevzi Dağ - Son Dakika Haberleri
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