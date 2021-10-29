29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Haberler
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Valilik Meydanı'ndaki Anıtpark'ta düzenlenen tören Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması Düzce Valisi Cevdet Atay'ın konuşması Halk oyunları ve karate gösterileri Mehter Takımının gösterisi ve tören geçidi DÜZCE - Düzce'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

DÜZCE (AA) - Valilik Meydanı'ndaki Anıtpark'ta düzenlenen tören

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması

Düzce Valisi Cevdet Atay'ın konuşması

Halk oyunları ve karate gösterileri

Mehter Takımının gösterisi ve tören geçidi DÜZCE - Düzce'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri
Cumhuriyet 98 yaşında

Cumhuriyet 98 yaşında

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111 yaşındaki Fatma nine, Ata'yı gördüğü anı hala gözlerinin içi gülerek anlatıyor: Boyum yetmedi, taşın üzerine çıktım

 MSB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla video paylaştı

MSB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla video paylaştı
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