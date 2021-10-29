29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Valilik Meydanı'ndaki Anıtpark'ta düzenlenen tören Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması Düzce Valisi Cevdet Atay'ın konuşması Halk oyunları ve karate gösterileri Mehter Takımının gösterisi ve tören geçidi DÜZCE - Düzce'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.
DÜZCE (AA) - Valilik Meydanı'ndaki Anıtpark'ta düzenlenen tören
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması
Düzce Valisi Cevdet Atay'ın konuşması
Halk oyunları ve karate gösterileri
Mehter Takımının gösterisi ve tören geçidi DÜZCE - Düzce'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.