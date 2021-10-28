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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Hüdayi Gümüş - Haberler | Güncel
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Van'ın Çatak ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

VAN (AA) - Van'ın Çatak ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesindeki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Programa, Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Cumhuriyet Başsavcısı Enes Yusuf Ayçiçek, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Alican Arslan, Emniyet Amiri Emre Altuntop ile kurum amirleri, askerler, emniyet mensupları ve öğrenciler katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Hüdayi Gümüş - Son Dakika Haberleri
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