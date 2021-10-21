21 Ekim Perşembe Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! Bursa'da sular ne zaman gelecek? Bursa'da su kesintisi listesi!

BURSA (Haberler.com) - BUSKİ'den yapılan açıklamada Bursa'da çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 21 Ekim Perşembe Konya'da su kesintisi olacak ilçeler? Bursa'da sular ne zaman gelecek?

BURSA'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

İnegöl İsale Hattı Turgutalpköy Mevkiinde yapılacak planlı çalışma için 12:00-18:00 saatleri arası; İnegöl Merkez Mahalleleri(Süleymaniye, Turgutalp, Sinanbey, Cuma, Yenice, Kemalpaşa, Burhaniye, Osmaniye, Sinanbey, Mahmudiye, Hamidiye, Mesudiye, Orhaniye, Ertuğrulgazi) ile Hocaköy, Çeltikçi ve Cerrah Mahallelerinde su kesintisi uygulanabilecektir.

Plan.Tar: 21/10/2021 12:00 ~ 21/10/2021 18:00

Kesim Zamanı:21/10/2021 12:00

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BUSKI Genel Müdürlügümüz Isletmeler 2. Bölge Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Harmancik Ilcesi Merkez, Topbasi, Ece Mahalleleri ve civarinda 06.10.2021 - 31.10.2021 tarihleri arasinda 10:00 18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Plan.Tar: 06/10/2021 10:00 ~ 31/10/2021 18:00

Kesim Zamanı:06/10/2021 10:00

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Osmangazi İlçesi Yeşilova Mahallesi, Altınova Mahallesi, Kemerçeşme Mahallesi İstanbul Caddesi, Gazi Caddesi, Kemerçeşme Caddesi, Tepe Sokak ve civarı arıza nedeniyle 21.10.2021 tarihinde 02:00 ile 15:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 21/10/2021 02:00 ~ 21/10/2021 15:00

Kesim Zamanı:21/10/2021 02:00

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BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi Ovaakça Merkez Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi ve civarında 05.10.2021 -30.10.2021 tarihleri arasında saat 10:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli Olunması rica olunur.

Plan.Tar: 05/10/2021 10:00 ~ 30/10/2021 18:00

Kesim Zamanı:05/10/2021 10:00

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Osmangazi İlçesi Alemdar Mahallesi Amaç Sokak ve civarı arıza nedeniyle 21/10/2021 14:30 ile 16:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 21/10/2021 14:30 ~ 21/10/2021 16:00

Kesim Zamanı:21/10/2021 14:30

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BUSKI Genel Müdürlügümüz Isletmeler 1. Bölge Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda , Nilüfer Ilcesi Ihsaniye Mahallesi Icmeler Sokak ve civarinda 09.10.2021 09.11.2021 tarihleri arasinda 10:00 18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Plan.Tar: 09/10/2021 10:00 ~ 09/11/2021 18:00

Kesim Zamanı:09/10/2021 10:00

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Yıldırım İlçesi Yavuzselim Mahallesi Köse Sokak ve civarı arıza nedeniyle 21.10.2021 tarihinde 14:00 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 21/10/2021 14:00 ~ 21/10/2021 17:00

Kesim Zamanı:21/10/2021 14:00

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