Üniversite adaylarının merakla beklediği haber geldi. 2021-YKS ikinci ek yerleştirme tercih işlemlerinin başlayacağı ve tercihlerin 18 Ekim'e kadar yapılabileceği bildirildi. Üniversite adayları 2021-YKS ikinci ek yerleştirme tercih işlemleri nereden, nasıl yapılır? YKS ikinci ek yerleştirme tarihleri! sorularını merak ediyor. Peki, 2021-YKS ikinci ek yerleştirme tercih işlemleri nereden, nasıl yapılır? YKS ikinci ek yerleştirme tarihleri! İşte ayrıntılar...

YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRME TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) ikinci ek yerleştirme tercih işlemlerinin başlatılacağını bildirdi.

Aygün, Twitter'daki hesabından, ikinci ek yerleştirme tercih işlemlerine ilişkin açıklama yaptı.

ÖSYM Başkanı Aygün, "Değerli adaylarımız, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini başlatacağız. Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ KURALLAR

1. 2021-YKS merkezî yerleştirmede ve 2021-YKS ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş

olan adaylar, ikinci ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. İkinci ek yerleştirmede tercih

yapabilmek için, 2021-YKS merkezî yerleştirmede ve 2021-YKS ek yerleştirmede hiçbir yükseköğretim

programına yerleştirilmemiş olmak gerekir (2021-YKS merkezî yerleştirmede ve 2021-YKS ek yerleştirmede

tercih yapmamış adaylar da ikinci ek yerleştirmede tercih yapabilirler.).

2. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo 4'teki lisans

programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

puanına sahip olan adaylar tercih edebilecektir. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı

oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.

3. 2021-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ikinci ek

yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

4. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını

karşılamaları gerekmektedir.

5. 2021-YKS sonuçlarına göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı 170-180 aralığında olup ilgili

yerleştirme puanı hesaplanan adaylardan Y-SAY, Y-SÖZ ve Y-EA puanı hesaplanan adaylar, gereken başarı sırası

koşulunu sağlayamadıkları için başarı sırası koşulu olan programları tercih edemeyeceklerdir. Y-DİL puanı

hesaplanan tüm adaylar ise DİL puan türünde başarı sırası koşulu olan öğretmenlik programlarını tercih

edebileceklerdir.

MERKEZÎ İKİNCİ EK YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİNİN YAPILMASI

Adaylar, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme Tercih Bildirimini T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin

https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak

kendileri yapacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.).