2021 Yılının Son Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

GİRESUN (Habermetre) - Giresun'da 2021 Yılı IV. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı; Vali Enver Ünlü başkanlığında, yatırımcı ve katılımcı kurum kuruluş yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Giresun Valiliği Konferans Salonunda, 6 Ekim Çarşamba günü saat 14. 00'de gerçekleştirilen toplantıya; Vali Enver Ünlü, Vali Yardımcısı Dr. Davut Sinanoğlu, kaymakamlar, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge müdürleri, yatırımcı ve katılımcı kurum-kuruluşların en üst düzey yöneticileri katıldı.

VALİ ÜNLÜ "KISITLI İMKANLARLA DAHA ÇOK İŞ YAPMAK HEPİMİZİN ASLİ GÖREVİ VE HEDEFİ OLMALIDIR"

Vali Enver Ünlü, 2021 yılının dördüncü ve son koordinasyon kurulu toplantısının bölgeye ve Giresun'a hayırlar getirmesini dileyerek yaptığı açılış konuşmasında; "Covid-19 salgınla rağmen ilimizdeki yatırımların hızlı bir şekilde devam etmesi ilin Valisi olarak beni de memnun ediyor. Devam edilen yatırımlarda şu ana kadar bize intikal büyük problem sorun yaşanmamakta, zaman zaman bize intikal eden problemler olursa da zaten bu toplantıyı beklemeksizin gereğini yapıyoruz. Toplantıları üç ayda bir yapıyoruz. Acil durumlarda beklemeyeceğiz, herhangi bir koordinasyon zarureti olduğunda benim ya da ilgili kurum nezdinde acilen konuyu istişare edip çözebilirsiniz. Biz bunun için varız sorun olduğunda ilgili kurumun en üst düzey yetkilisi ile Vali ile müdür ile görüşüp onu çözmek için varız. Bunun için toplantılar yapıyoruz. Toplantıların dışında da birbirimizle sürekli temas halinde olup kamu yatırımlarını ivedi bir şekilde tamamlanmasını sağlamak zorundayız. Kısıtlı imkanlarla daha çok iş yapmak hepimizin asli görevi ve hedefi olmalıdır" ifadelerini kullandı.

2021 YILINDA 512 MİLYON TL TUTARINDA YATIRIM HARCAMASI YAPILDI

Toplantıda ele alınacak yatırımlarla ilgili bilgilerde veren Vali Ünlü, "İlimizde 2021 yatırım yılının IV. Toplantısı itibariyle 20 yatırımcı kuruluşumuzun programında 287 adet proje mevcuttur. Bu projelerden 26 adedi bitirilmiş, 176 adedi ise devam etmektedir. 27 adet proje ihale aşamasında olup, 58 adet projeye ise çeşitli nedenlerle başlanılamamıştır. Programdaki 287 projenin; 96 adedi tarım, 63 adedi enerji, 41 adedi ulaştırma, 18 adedi eğitim, 11 adedi ormancılık, 10 adedi sağlık, 10 adedi spor, 3 adedi kadastro ve 35 adedi de diğer kamu hizmetleri sektörlerine aittir. İlimiz genelinde 2021 yatırım yılının IV. toplantısı itibariyle, 2021 yılına ait 758 Milyon 430 Bin 608 TL ödeneğin 512 Milyon 561 Bin 152 TL'si harcanmıştır.

Yatırımlar ağırlıklı olarak; tarım, enerji, ulaştırma, eğitim, ormancılık, sağlık, spor ve kadastro sektörlerinde yoğunlaşmaktadır. Toplantının yatırım uygulamalarında ortaya çıkan sorunların çözümüne katkıda bulunmasını temenni ediyor, değerli katılımcılara yatırım çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

EĞRİBEL TÜNELİ BU KIŞ TEK TÜPTEN ULAŞIMA AÇILACAK

Giresun'a yapılan yatırımların hepsinin birbirinden önemli olduğuna dikkat çeken Vali Ünlü, Eğribel Tüneli'nin bu kış tek tüpten gidiş geliş olarak ulaşıma açılacağını, çalışmaların ise hızlı bir şekilde tamamlanması için gerekli girişimlerde bulunulduğunu söyledi.

GİRESUN'A DOĞU KARADENİZ'İN EN BÜYÜK BALIKÇI BARINAĞI YAPILIYOR

Dereli-Giresun Karayolu ile Çaldağ-İnişdibi Karayolunda çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Vali Ünlü, Giresun'da devam eden önemli yatırımlardan Giresun Balıkçı Barınağında da çalışmalara yakında başlanacağı müjdesini verdi.

Yapılacak olan balıkçı barınağının Doğu Karadeniz'in en büyük balıkçı barınağı olacağına vurgu yapan Vali Ünlü, Kapalı Spor Salonu, Görele-Çavuşlu İçme Suyu Projesi gibi önemli yatırımları da yakından takip ettiğini belirtti.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ULAŞIM SORUNLARI GÖRÜŞÜLDÜ

Vali Ünlü toplantıda ilgili kurum yöneticilerinden; Yaz mevsiminde yaşanan mesire alanlarındaki ve turizm bölgelerinde yaşanan çevre kirliliği, balıkçı barınaklarında yaşanan sıkıntıların giderilmesi için çalışmalar yapılması, barınakların balıkçılar tarafından rahat bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, kış mevsimi öncesinde ulaşım güvenliği ve çevre kirliliği gibi hususlarda yaşanılması muhtemel sorunların biran önce giderilmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Toplantı, yatırımcı kurum ve kuruluşların 2021 yılı içerisinde Giresun ilinde gerçekleştirilen yatırımlarıyla ilgili sunumları ile devam etikten sonra, katılımcı kurum ve kuruluşların talep ve önerilerinin değerlendirilmesi ve koordinasyon gerektiren konuların görüşülmesiyle sona erdi.

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