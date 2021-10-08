12. ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME ŞÛRASI'NDA YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM İLE ÇEVRE VURGUSU

12. Ulaştırma ve Haber leşme Şürası'nın ikinci gününde düzenlenen panellerde, uzmanlar ulaşım ve haber leşmenin geleceğini konuştu. Sektörlerin önde gelenleri fikir alışverişinde bulunurken, yerli ve milli üretim ile çevre vurgusu yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen 12. Ulaştırma ve Haber leşme Şürası ikinci gününde de tüm hızıyla devam etti. "Haber leşmede Dijital Reform : Dijital Yollar" panelinde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer, Fatih Sayan, "Tek bir uygulama platformunu tek seçenek olarak kabul etmek ve seçenek üretmemek kriz dönemlerinde ağır neticeler doğurabilir. Dolayısıyla seçenekleri çoğaltmak ve özellikle yerli, milli uygulamalara hız vermek gerekiyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, "Sürdürülebilir Lojistikte İnovasyon, Yeni Trendler ve Yeşil Lojistik Uygulamaları" panelinde konuştu; yeşil lojistik uygulamalarına dikkati çekti. Bakanlığın yürüttüğü çalışmalardan örnek veren Dursun, şunları kaydetti:

"Bu konularda Bakanlık olarak yürüttüğümüz ya da yapacağımız birçok çalışma var. Çevreci uygulamalar yapan firmalara belge verecek, ödüllendirmeler yapacağız. Çevreyi korumak için atılan her adımın arkasındayız. Bakanlık olarak yaptığımız tüm projelerde bu yer alıyor. Otoyollar, limanlar, altyapılar hepsinde bu geçerli. Emisyon azaltımı ve çevreci uygulamalar büyük önem taşıyor. Dünya da, AB de çalışma yapıyor bu konuda. Avrupa'da karbon düzenlemesi yapılıyor. Yeşil Mutabakat ile ilgili dönüşümlere karşın bizler de şimdiden hazırlık yapmalı ve uygulamaya geçmeliyiz. "

KENTLEŞME MOBİLİTE ARTIŞINI İKİYE KATLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Dr. Yunus Emre Ayözen, dünyada nüfus artışı ve kentleşmenin arttığını, bunun da mobilite artışını ikiye katladığını belirtti. Paris Anlaşması'na göre 2053 yılında sıfır emisyon hedefiyle gerçekleştirilen planlamada da özellikle buna uygun bir ulaşım ağının ortaya koyulması gerektiğini vurgulayan Ayözen, "Bu emisyona yüzde 16. 2 ile ulaşım sektörü etki ediyor. Bunu azaltıcı birtakım adımlar atmamız lazım. Elektrikli araçların satışları artıyor. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri de bunları öngörüyor. Öte yandan şehir daha kompakt, daha mobilite ile ulaşılabilir hale gelecek. Buna ayak uydurmamız gerekiyor. Micro mobilite araçlarının da artarak 2024'te 4. 6 milyona ulaşacağını söylüyorlar. Yolların sonuna ve başına bir microbilite araçları koyulduğunda bu tür kullanımların 1. 5- 2 kat arttığını gösteriyor çalışmalar. Biz de bunları çalışıyoruz" dedi.

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