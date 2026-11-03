ZORLU HOLDİNG ŞİRKETLERİ: Zorlu Holding'de hangi şirketler var? Zorlu'nun markaları nelerdir?

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Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun 82 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Zorlu Grubu'nun bünyesindeki şirketler ve markalar yeniden gündeme geldi. Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden Zorlu Holding ; elektronik, beyaz eşya, tekstil, enerji, gayrimenkul ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketleriyle geniş bir yapıya sahip. Peki, Zorlu Holding'de hangi şirketler var, Zorlu'nun markaları neler? Detaylar...

ZORLU HOLDİNG'DE HANGİ ŞİRKETLER VAR?

Zorlu Holding, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri aynı çatı altında bulunduruyor. Holdingin resmi faaliyet raporlarında grubun ana faaliyet alanları; tüketici elektroniği, beyaz eşya ve mobilite, tekstil, enerji, maden-metalurji, gayrimenkul ve diğer faaliyetler olarak sıralanıyor.

Grubun en fazla bilinen şirket ve markaları arasında Vestel, Zorlu Enerji, Zorluteks, Korteks ve Zorlu Gayrimenkul bulunuyor.

VESTEL VE REGAL ZORLU HOLDİNG BÜNYESİNDE

Zorlu Grubu'nun tüketici elektroniği ve beyaz eşya alanındaki en bilinen şirketi Vestel. Zorlu Holding'in resmi kaynaklarına göre Vestel Şirketler Grubu; elektronik, beyaz eşya, dijital ürünler ve mobilite elektroniği alanlarında faaliyet gösteriyor ve yurt içi ile yurt dışında çok sayıda şirketi bünyesinde barındırıyor.

Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya, grubun bu alandaki önemli şirketleri arasında yer alırken, tüketicilerin yakından tanıdığı Vestel ve Regal markaları da grubun elektronik ve beyaz eşya faaliyetleriyle öne çıkıyor.

Vestel, 1994 yılında Zorlu Grubu bünyesine katıldı. Zorlu Holding'in tarihçesinde de Vestel'in satın alınarak gruba dahil edildiği belirtiliyor.

ZORLU HOLDİNG'İN MARKALARI HANGİLERİ?

Zorlu Holding denildiğinde tüketicilerin en sık karşılaştığı markalar arasında özellikle Vestel, Regal, TAÇ, Linens, Valeron ve ZES öne çıkıyor. Bunun yanında Zorlu Enerji, Zorlu Gayrimenkul, Zorlu Center ve Zorlu PSM de grubun farklı sektörlerdeki faaliyetlerini temsil ediyor.

Zorlu Holding'in resmi internet sitesinde grubun ana faaliyet alanları Zorlu Tekstil, Zorlu Enerji, Vestel ve Zorlu Gayrimenkul başlıklarıyla öne çıkarılıyor.

Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatının ardından yeniden gündeme gelen Zorlu Grubu'nun şirket ve markaları, grubun tekstilden elektroniğe, enerjiden gayrimenkule kadar birçok farklı sektörde faaliyet gösteren geniş yapısını ortaya koyuyor.

TAÇ, LİNENS VE VALERON ZORLU'NUN TEKSTİL MARKALARI ARASINDA

Zorlu Grubu'nun temel faaliyet alanlarından biri de tekstil. Grup bünyesinde Zorlu Tekstil, Zorluteks ve Korteks gibi şirketler bulunurken, tüketici tarafında TAÇ, Linens ve Valeron markaları öne çıkıyor.

Zorlu'nun resmi internet sitesinde Zorluteks'in ev tekstili, perde ve çeşitli tekstil ürünlerinde faaliyet gösterdiği; üretimin bir bölümünün TAÇ, Linens ve Valeron markalarıyla tüketiciye ulaştırıldığı belirtiliyor.

TAÇ; perde, nevresim, yatak örtüsü, havlu ve battaniye gibi çok sayıda ev tekstili ürününde faaliyet gösterirken, Linens mağazalarında perde, nevresim, yatak örtüsü, havlu, banyo ve çeşitli ev ürünleri satışa sunuluyor. Valeron ise Zorlu Tekstil Grubu'nun uluslararası pazarlarda da yer alan markaları arasında bulunuyor.

ZORLU ENERJİ, ZES VE ENERJİ YATIRIMLARI

Zorlu Holding'in önemli faaliyet alanlarından biri de enerji sektörü. Zorlu Enerji, grubun enerji alanındaki ana şirketlerinden biri olarak faaliyet gösteriyor.

Zorlu Holding'in resmi tarihçesine göre Zorlu Enerji, grup şirketlerinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla 1993 yılında kuruldu.

Grubun enerji ve mobilite alanındaki faaliyetleri arasında Zorlu Enerji, ZES (Zorlu Energy Solutions) ve elektrikli araç şarj hizmetleriyle ilişkili yatırımlar bulunuyor. Zorlu Holding, enerji faaliyetlerinin yanı sıra elektrikli mobilite alanında da çalışmalar yürütüyor.

ZORLU GAYRİMENKUL VE ZORLU CENTER

Zorlu Holding'in faaliyetleri gayrimenkul sektörüne de uzanıyor. Zorlu Gayrimenkul, grubun bu alandaki şirketlerinden biri olurken, İstanbul'daki Zorlu Center grubun en bilinen gayrimenkul projeleri arasında yer alıyor.

Zorlu Holding'in resmi internet sitesinde Zorlu Gayrimenkul ayrı bir grup şirketi olarak yer alıyor. Zorlu Center ise alışveriş, ofis, otel, rezidans ve kültür-sanat alanlarını bir araya getiren büyük ölçekli bir proje olarak faaliyet gösteriyor.

ZORLU PSM KÜLTÜR SANAT ALANINDA ÖNE ÇIKIYOR

Zorlu Grubu'nun faaliyetleri yalnızca üretim ve ticaret alanlarıyla sınırlı değil. Zorlu Performans Sanatları Merkezi (Zorlu PSM) de grubun kültür-sanat alanındaki önemli yapılarından biri.

Zorlu PSM, Zorlu Center içerisinde konser, tiyatro, müzikal ve farklı sahne sanatları etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Zorlu Holding'in resmi medya merkezinde de Zorlu PSM, grubun faaliyet gösteren yapıları arasında gösteriliyor.

MADEN VE METALURJİ ALANINDA META NİKEL

Zorlu Grubu'nun faaliyet gösterdiği alanlardan biri de maden-metalurji. Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., grubun bu alandaki şirketleri arasında bulunuyor.

Zorlu Holding'in faaliyet raporuna göre Meta Nikel Kobalt Madencilik'in yüzde 50 hissesi Zorlu Holding'e, yüzde 50 hissesi ise Vestel Elektronik'e ait.

ZORLU HOLDİNG'İN DİĞER ŞİRKETLERİ

Zorlu Grubu'nun faaliyetleri turizm, havacılık ve finansal hizmetler gibi alanlara da uzanıyor. Holdingin resmi faaliyet raporlarında turizm, havacılık ve faktoring diğer faaliyet alanları arasında gösteriliyor.

Bu kapsamda grubun şirketleri ve faaliyetleri arasında Zorlu Faktoring, Zorlu Air ve Zorlu Grand Hotel gibi isimler de bulunuyor.