Zootropolis 2 Türkçe seslendirme kadrosu! Judy Hopps ve Nick Wilde seslendiren kim?

Zootropolis 2, Judy Hopps ve Nick Wilde'ın şehirde ortaya çıkan gizemli sürüngen Gary De'Snake ile bağlantılı olayları çözmeye çalıştığı macerayı ele alıyor. Zootropolis 2 Türkçe seslendirme kadrosu! Film, yüksek çözünürlüklü çevrim içi formatlarda bulunmadığı için izleyicilerin salon seanslarını takip etmesi gerekiyor.

ZOOTROPOLİS 2 SESLENDİRME KADROSU

Zootropolis 2'nin orijinal seslendirme kadrosunda Ginnifer Goodwin, Jason Bateman ve Ke Huy Quan gibi isimler yer alıyor. Goodwin filmde Judy Hopps'u, Bateman Nick Wilde'ı, Quan ise Gary De'Snake'i seslendiriyor. Bu üçlüye Fortune Feimster, Andy Samberg, David Strathairn, Shakira, Idris Elba, Patrick Warburton, Quinta Brunson ve Danny Trejo gibi geniş bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor. Ayrıca Bonnie Hunt, Don Lake, Michelle Gomez, David Fane, Stephanie Beatriz, Wilmer Valderrama, Alan Tudyk ve Macaulay Culkin gibi isimler de karakterleriyle hikâyenin çeşitli bölümlerinde yer alıyor.

Filmde Brenda Song, John Leguizamo, Tommy Lister Jr., Maurice LaMarche, Leah Latham ve Jenny Slate gibi oyuncular da roller üstleniyor. Blake Slatkin, Ed Sheeran, June Squibb, Peter Mansbridge ve David VanTuyle gibi isimlerin de dahil olduğu ekip, Zootropolis'in farklı bölgelerinde karşılaşılan karakterleri canlandırıyor. Ayrıca Bob Iger, Tiffany Lonsdale, Byron Howard, Jared Bush ve Cecily Strong'un da seslendirmelerde yer aldığı görülüyor. Mark Rhino Smith, Josh Gad ve Robert Irwin gibi isimler de film evrenine yeni figürler kazandırarak ikinci filmdeki karakter çeşitliliğini artırıyor.

ZOOTROPOLİS 2 SESLENDİRME KADROSU TÜRKÇE

Türkçe dublajlı versiyonda Judy Hopps karakterine Aysun Topar, Nick Wilde'a ise Cem Yılmaz ses veriyor. Gary De'Snake'in Türkçe seslendirmesi Ali Hekimoğlu tarafından yapılıyor. Nibbles Maplestick için Özgür Ünsal, Pawbert Lynxley için Oğuz Özoğul, Milton Lynxley için Melih Ceylan görev alıyor. Shakira'nın canlandırdığı Gazelle karakterini Melissa Melis Toklu seslendiriyor. Chief Bogo'ya Fatih Özacun, Mayor Brian Winddancer'a Emrullah Uzun, Dr. Fuzzby'e Seval Tufan, Jesús'a Mutlu Albayram sesiyle eşlik ediyor.

Benjamin Clawhauser, Bonnie Hopps, Stu Hopps, Captain Hoggbottom, Truffler ve Bloats gibi karakterlerde Emrah Özertem, Özlem Altınok, Özdemir Çiftçioğlu, Ece Bozçalı, İsmail Yıldız ve Burçin Artut yer alıyor. Higgins için Özgür Atkın, Duke Weaselton için Deniz Salman, Cattrick Lynxley için Fırat Albayram, Kitty Lynxley için Ceyda Kasabalı Albayram seslendirme yapıyor. Antony Snootley, Finnick, Mr. Big, Fru Fru ve Dawn Bellwether'e Arda Söyledir, Tarık Akkuştur, Sait Seçkin, Yasemin Ertorun ve Suzan Acun sesiyle katkı sağlıyor. Ayrıca birçok yan karakterde Emre Boynukalın, Aysan Sümercan, Erdem Çalışkan, Oğuz Özoğul ve Ali Erdinç gibi isimler de görev alıyor.

ZOOTROPOLİS 2 FULL İZLE

Zootropolis 2, yüksek çözünürlüklü "full izle 1080P" gibi çevrim içi seçenekler üzerinden erişilebilir değil. Film yalnızca sinema salonlarında gösterimde olduğu için herhangi bir dijital kiralama ya da satın alma platformunda yer almıyor. İzleyiciler, filmin tamamına erişim sağlamak için bulunduğu şehirdeki vizyon programlarını takip etmek durumunda kalıyor. Şu an için yapımın internet ortamına yüklenmiş yasal bir tam sürümü bulunmuyor.

Disney tarafından hazırlandığı için filmin ilerleyen dönemlerde dijital platformlara gelmesi bekleniyor ancak resmi bir tarih açıklanmış değil. Bu nedenle izleyicilerin filmi çevrim içi olarak izleyebilmesi şu an mümkün değil. Yüksek çözünürlüklü veya arşiv niteliğindeki formatların ne zaman yayınlanacağı konusunda yapımcı şirketten yapılacak açıklamalar izleyiciler tarafından takip ediliyor.

ZOOTROPOLİS 2 NEREDEN İZLENİR?

ZOOTROPOLİS 2 İZLE FULL

