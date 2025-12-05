Zootropolis 2 ne zaman vizyondan kalkacak, ne zamana kadar sinemalarda?

Zootropolis 2, vizyona adım attığı ilk günlerden itibaren küresel gişe listelerinde dikkat çekici bir açılışa imza attı. Rekor seviyedeki performansıyla animasyon kategorisinde yeni bir sayfa açan film, dünya çapında geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

ZOOTROPOLİS 2 NE ZAMANA KADAR VİZYONDA?

Zootropolis 2'nin Türkiye'de 8 ile 12 hafta arasında vizyonda kalması bekleniyor. Bu öngörü, animasyon filmlerinin ülkedeki ortalama gösterim süreleri ile Disney yapımlarının geçmiş yıllardaki gişe performansları dikkate alınarak yapılan genel bir değerlendirmeye dayanıyor. Aile izleyicisinin yoğun ilgisini çeken bu tür animasyon yapımları özellikle okul tatilleri, hafta sonları ve yılbaşı döneminde yüksek talep gördüğünden, Zootropolis 2'nin de benzer bir seyir izleyebileceği belirtiliyor. Bu süre boyunca filmin farklı seanslarla geniş bir izleyici grubuna ulaşması öngörülüyor.

Türkiye'de vizyon süresinin netleşmesi ise gişe sonuçlarının ilerleyen haftalarda göstereceği performansa bağlı olacak. Büyük bütçeli yapımlar, seyirci ilgisi sürdüğü sürece genellikle iki aya kadar sinema salonlarında kalabiliyor. Zootropolis 2'nin güçlü açılışı ve geniş yaş grubuna hitap eden izleyici kitlesi, filmin vizyondaki varlığının beklenen süre içinde devam edebileceğine işaret ediyor. Resmi vizyon bitiş tarihi, dağıtımcı tarafından ilerleyen süreçte açıklanacak.

ZOOTROPOLİS 2 NE ZAMAN VİZYONDAN KALKACAK?

Zootropolis 2'nin vizyondan kalkış tarihi henüz kesinleşmedi. Yapımın ilk haftadaki 556 milyon dolarlık küresel açılışı, güçlü gişe performansının devam edebileceğini gösteren bir tablo sunuyor. Uluslararası pazarlarda elde edilen 400 milyon dolarlık hasılat ile Kuzey Amerika'da kaydedilen 156 milyon dolar, filmin genel seyirci ilgisinin yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Bu durum, vizyondaki sürenin standart gösterim süresini aşabilme ihtimalini gündeme getiriyor.

Türkiye'de vizyon süresi gişe performansına göre şekilleneceğinden filmin 6 ila 10 haftalık bir aralıkta gösterimde kalması bekleniyor. Animasyon yapımlarının yoğun ilgi gördüğü dönemlerde söz konusu süre daha da uzayabiliyor. Zootropolis 2'nin özellikle okul tatili ve hafta sonu seanslarında geniş kitlelere ulaşması, vizyondan kalkış tarihinin ilerleyen haftalarda netleşmesini sağlayacak. Buna göre filmin vizyon serüveninin iki aya yaklaşması mümkün görünüyor.