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Zonguldak okullar tatil mi sorusu, kentte kuvvetli sağanak yağış beklenmesiyle birlikte en çok araştırılan konular arasına girdi. Zonguldak Valiliği'nden şu ana kadar okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Yani 24 Kasım için Zonguldak'ta eğitim öğretim şimdilik normal şekilde devam ediyor. Zonguldak okullar tatil mi, Zonguldak hava durumu ve son gelişmeler haberimizde.

ZONGULDAK OKULLAR TATİL Mİ?

Zonguldak Valiliği'nden henüz kar ya da yağış kaynaklı bir tatil duyurusu gelmedi. Bu nedenle Zonguldak genelindeki okullarda eğitim öğretim mevcut durumda planlandığı gibi sürüyor.

Kuvvetli yağışın etkisini artırması halinde tatil kararı, il ya da ilçe bazında alınabiliyor. Böyle bir durumda karar genellikle akşam saatlerinde veya sabahın erken saatlerinde valiliğin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuruluyor.

ZONGULDAK HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hava tahminlerine göre Zonguldak genelinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kentte en yüksek sıcaklığın 22, en düşük sıcaklığın ise 9 derece civarında olması öngörülüyor.

Batı Karadeniz kıyısında yer alan kentte dere yataklarında su seviyesinin yükselmesi ve heyelan riskine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

ZONGULDAK HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?

Şu an için Zonguldak genelinde ya da Ereğli, Çaycuma, Devrek, Alaplı ve Kozlu gibi ilçelerde tatil kararı alınmadı. Yağışın özellikle etkili olacağı bölgelerde kaymakamlıkların ilçe bazında karar alma yetkisi bulunuyor. Olası bir karar açıklandığında ilçe ilçe durum netleşecek.

OKUL TATİL KARARINI KİM VERİYOR?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesine il genelinde Zonguldak Valiliği, ilçe bazında ise kaymakamlıklar karar veriyor. Kararlar İl Hıfzıssıhha Kurulu ya da Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu değerlendirmesinin ardından açıklanıyor.

Velilerin, sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış tatil iddialarına itibar etmeden yalnızca valilik ve kaymakamlıkların resmi açıklamalarını takip etmeleri öneriliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞTA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Sağanak yağış sırasında dere yataklarından, alt geçitlerden ve su birikintisi oluşabilecek alanlardan uzak durulması gerekiyor. Sürücülerin takip mesafesini artırması ve hızını düşürmesi öneriliyor.

Okula giden öğrencilerin yağmurluk ve uygun ayakkabı kullanması, velilerin de sabah saatlerinde hava durumuna göre önlem alması önemli. Gök gürültülü sağanak sırasında açık alanlarda ve ağaç altlarında beklenmemesi gerekiyor.