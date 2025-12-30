Zonguldak okullar tatil mi? 31 Aralık Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi, Zonguldak Valiliği tatil açıklaması yaptı mı?

Zonguldak'ta öğrenciler ve veliler, 31 Aralık Çarşamba günü için okul tatili olup olmayacağını araştırıyor. Valilik ve Meteoroloji kaynaklı açıklamalar doğrultusunda kent genelindeki hava koşulları ve olası kararlar gündemdeki yerini koruyor.

ZONGULDAK OKULLAR TATİL Mİ 31 ARALIK?

30 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Zonguldak Valiliği tarafından 31 Aralık Çarşamba günü için alınmış resmi bir okul tatili kararı bulunmuyor. Valiliğin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında bu tarihe dair eğitime ara verildiğine yönelik herhangi bir duyuru paylaşılmadı. Mevcut bilgilere göre il genelinde okullar planlandığı şekilde eğitim faaliyetlerine devam edecek.

Önceki günlerde kar yağışı nedeniyle bazı illerde tam gün tatil ya da taşımalı eğitime ara verilmesi gibi kararlar alınmıştı. Zonguldak için ise 29 ve 30 Aralık günlerinde kısmi uygulamalar dışında 31 Aralık'a yönelik net bir karar açıklanmadı. Yetkililerin hava koşullarını izlemeyi sürdürdüğü ve gerekli görülmesi halinde yeni bir değerlendirme yapılabileceği belirtiliyor.

ZONGULDAK'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

Zonguldak'ta yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda şu ana kadar son dakika olarak nitelendirilebilecek yeni bir açıklama yapılmadı. Valilik kaynaklarından paylaşılan resmi bilgilerde 31 Aralık için eğitime ara verilmesine ilişkin bir karar yer almıyor. Bu nedenle şu an için okullar açık görünüyor.

Meteoroloji'nin kuvvetli kar yağışı uyarısı nedeniyle, gece saatleri ya da sabah erken saatlerde yeniden bir değerlendirme yapılabileceği ifade ediliyor. Olumsuz hava koşullarının artması halinde valiliğin kısa süre içinde duyuru yapabileceği, bu tür kararların genellikle son dakika açıklamalarıyla kamuoyuna bildirildiği biliniyor.

31 ARALIK ZONGULDAK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre 31 Aralık Çarşamba günü Zonguldak ve çevresinde kar yağışı etkili olacak. Sabah saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde başlaması beklenen yağışların, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimler dahil olmak üzere kuvvetli kar yağışına dönüşeceği bildirildi.

Hava sıcaklıklarının gün içerisinde en yüksek 6 derece, en düşük 2 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Yetkililer, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olmasını istiyor. Zonguldak'ın yanı sıra Bartın, Düzce ve Kastamonu'nun kuzey kesimleri için de kuvvetli kar uyarısı yapılmış durumda.