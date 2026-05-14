Zilhicce ayı ne zaman başlıyor, Zilhicce ayı ilk 10 günü ne zaman 2026?

Zilhicce ayının 2026 yılında ne zaman başlayacağı ve ilk 10 gününün hangi günlere denk geleceği, dini günler takvimini takip eden vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Faziletli günler arasında gösterilen bu dönemin miladi karşılığı araştırılırken, “Zilhicce ayı ilk 10 günü 2026” aramaları da gündemdeki yerini koruyor.

2026 ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN?

2026 yılı dini günler takvimine göre Zilhicce ayının 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü başlaması bekleniyor. İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan bu ay, hac ibadetinin yerine getirildiği ve Kurban Bayramı’nı da içine alan mübarek dönem olarak kabul ediliyor. Takvime göre Zilhicce ayının ilerleyen günlerinde arefe ve bayram günleri de idrak edilecek.

Zilhicce ayı kapsamında en çok merak edilen tarihler arasında Arefe günü ve Kurban Bayramı yer alıyor. 26 Mayıs 2026 Salı günü Arefe gününün idrak edilmesi, 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü ise Kurban Bayramı’nın birinci günü olarak değerlendirilmesi bekleniyor.

ZİLHİCCE AYININ İLK ON GÜNÜNÜN FAZİLETİ

İslam alimleri tarafından Zilhicce ayının ilk on günü, yılın en faziletli günleri arasında kabul edilmektedir. Fecr Suresi’nde geçen “on gece” ifadesinin Zilhicce’nin ilk on gününe işaret ettiği yönünde güçlü görüşler bulunmaktadır. Bu günlerde yapılan ibadetlerin, diğer zamanlara göre daha kıymetli olduğu rivayet edilmektedir.

Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhicce’nin ilk on gününde yapılan salih amellerin Allah katında çok değerli olduğunu bildirmiş, bu günlerde ibadetin faziletine dikkat çekmiştir. Sahabelerin “cihaddan bile mi üstün?” sorusuna verilen cevapta, bu günlerde yapılan ibadetlerin büyük bir üstünlüğe sahip olduğu ifade edilmiştir.

ZİLHİCCE GÜNLERİNİN HAC İBADETİ İLE İLİŞKİSİ

Zilhicce ayının ilk on gününün faziletinin önemli sebeplerinden biri, hac ibadetinin bu zaman diliminde gerçekleştirilmesidir. Hac ibadetinin temel menasiki bu günlerde yerine getirilirken, devamındaki teşrik günlerinde de ibadetler sürmektedir. Bu nedenle Zilhicce, hem manevi yoğunluğu hem de ibadet çeşitliliği açısından İslam dünyasında özel bir yere sahiptir.

ZİLHİCCE ORUCU VE AREFE GÜNÜNÜN ÖNEMİ

Zilhicce ayının özellikle dokuzuncu günü olan Arefe gününde tutulan oruç, faziletli ibadetler arasında gösterilmektedir. Rivayetlerde Arefe günü orucunun geçmiş ve gelecek bir yıllık günahlara kefaret olabileceği belirtilmiştir. Bu nedenle Müslümanlar, Zilhicce ayının özellikle ilk on gününde ibadetlerini artırmaya özen göstermektedir.

2026 ZİLHİCCE GÜNLERİ (MİLADİ TAKVİM KARŞILIĞI)

1 Zilhicce (18 Mayıs 2026 Pazartesi)

2 Zilhicce (19 Mayıs 2026 Salı)

3 Zilhicce (20 Mayıs 2026 Çarşamba)

4 Zilhicce (21 Mayıs 2026 Perşembe)

5 Zilhicce (22 Mayıs 2026 Cuma)

6 Zilhicce (23 Mayıs 2026 Cumartesi)

7 Zilhicce (24 Mayıs 2026 Pazar)

8 Zilhicce (25 Mayıs 2026 Pazartesi)

9 Zilhicce (26 Mayıs 2026 Salı)

10 Zilhicce (27 Mayıs 2026 Çarşamba)

11 Zilhicce (28 Mayıs 2026 Perşembe)

12 Zilhicce (29 Mayıs 2026 Cuma)

13 Zilhicce (30 Mayıs 2026 Cumartesi)

14 Zilhicce (31 Mayıs 2026 Pazar)

15 Zilhicce (1 Haziran 2026 Pazartesi)

16 Zilhicce (2 Haziran 2026 Salı)

17 Zilhicce (3 Haziran 2026 Çarşamba)

18 Zilhicce (4 Haziran 2026 Perşembe)

19 Zilhicce (5 Haziran 2026 Cuma)

20 Zilhicce (6 Haziran 2026 Cumartesi)

21 Zilhicce (7 Haziran 2026 Pazar)

22 Zilhicce (8 Haziran 2026 Pazartesi)

23 Zilhicce (9 Haziran 2026 Salı)

24 Zilhicce (10 Haziran 2026 Çarşamba)

25 Zilhicce (11 Haziran 2026 Perşembe)

26 Zilhicce (12 Haziran 2026 Cuma)

27 Zilhicce (13 Haziran 2026 Cumartesi)

28 Zilhicce (14 Haziran 2026 Pazar)

29 Zilhicce (15 Haziran 2026 Pazartesi)

30 Zilhicce (16 Haziran 2026 Salı)