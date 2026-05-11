Türkiye’de kamu yönetimi ve bürokrasi alanında dikkat çeken genç isimlerden biri olan Zikrullah Erdoğan, özellikle 2026 yılında Milli Savunma Bakanlığı’nda gerçekleşen üst düzey görev değişikliği sonrası kamuoyunun gündemine taşındı. Peki, Zikrullah Erdoğan kimdir? 33 yaşında Tümgenaral olan Zikrullah Erdoğan nereli, evli mi? Detaylar...

TÜMGENERAL ZİKRULLAH ERDOĞAN KİMDİR?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Avcı’nın görevden alınmasının ardından bu kritik göreve atanan Erdoğan, genç yaşına rağmen üstlendiği sorumluluklarla dikkat çekiyor.

Mülki idare amirliği kariyerinde farklı şehirlerde görev yapan Zikrullah Erdoğan, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki idari deneyimiyle öne çıkan isimlerden biri olarak değerlendiriliyor. Kamu yönetimi alanındaki akademik birikimi, sahadaki idari tecrübesi ve kriz yönetimi süreçlerindeki performansı, kariyer yolculuğunda önemli rol oynadı.

Görev yaptığı ilçelerde kamu düzeni, sosyal projeler, güvenlik koordinasyonu ve yerel yönetim süreçlerinde aktif rol üstlenen Erdoğan’ın, özellikle Diyarbakır Çınar Kaymakamlığı döneminde dikkat çeken çalışmalara imza attığı ifade ediliyor. Bu süreçte gösterdiği performansın ardından Milli Savunma Bakanlığı gibi stratejik bir kurumda önemli bir göreve getirilmesi, Ankara kulislerinde de geniş yankı uyandırdı.

Bugün itibarıyla Zikrullah Erdoğan, Türkiye’nin en genç üst düzey bürokratları arasında gösteriliyor.

ZİKRULLAH ERDOĞAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Zikrullah Erdoğan, 1993 yılında Rize’nin Güneysu ilçesinde dünyaya gelmiştir. 2026 yılı itibarıyla 33 yaşındadır. Karadeniz kültürüyle yetişen Erdoğan, çocukluk ve ilk gençlik yıllarını Rize’de geçirmiştir.

ZİKRULLAH ERDOĞAN HANGİ OKULLARDAN MEZUN OLDU?

Eğitim hayatına Rize’de başlayan Zikrullah Erdoğan, üniversite öğrenimi için İstanbul’a gitmiştir. Erdoğan, 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur.

Akademik kariyerinde yalnızca tek bir bölümle yetinmeyen Erdoğan, aynı üniversitede çift anadal programını başarıyla tamamlayarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden de diploma almaya hak kazanmıştır. Bu durum, onun hem kamu yönetimi hem de uluslararası ilişkiler alanında güçlü bir akademik altyapıya sahip olduğunu göstermektedir.

Üniversite yıllarında yabancı dil eğitimine de önem veren Erdoğan, İngiltere’de bulunan University of Sheffield bünyesinde dil eğitimi almıştır. Yurt dışı deneyimi sayesinde uluslararası kamu yönetimi anlayışını yerinde gözlemleme fırsatı bulan Erdoğan’ın iyi derecede İngilizce bildiği belirtilmektedir.

Kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanındaki akademik birikimi; ilerleyen yıllarda üstlendiği görevlerde önemli avantaj sağlamıştır.

ZİKRULLAH ERDOĞAN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Zikrullah Erdoğan’ın kamu kariyeri, disiplinli yükselişi ve farklı bölgelerdeki idari deneyimleriyle dikkat çekmektedir. Çalışma hayatına ilk olarak Halk Bankası’nda başlayan Erdoğan, daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak mülki idare amirliği mesleğine geçiş yaptı.

Görev süreci boyunca Türkiye’nin farklı şehirlerinde çeşitli idari görevlerde bulunan Erdoğan’ın kariyer yolculuğu şu şekilde ilerledi:

Rize Valiliği Staj Süreci

Pınarhisar ve Ağaçören Dönemi

Edirne Teftiş Stajı

Uluborlu Kaymakamlığı

Halfeti Kaymakamlığı

Çınar Kaymakamlığı

Milli Savunma Bakanlığı Görevi

ZİKRULLAH ERDOĞAN EVLİ Mİ? EŞİ KİM?

Kamuoyunda özel hayatını göz önünde yaşamamayı tercih eden Zikrullah Erdoğan’ın evli olduğu bilinmektedir. Erdoğan’ın eşi Nehar Erdoğan’dır.