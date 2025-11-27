Zihni Göktay, Türk tiyatrosu ve sinemasının unutulmaz isimlerinden biridir. Usta oyuncu, 1960'lardan bu yana sahne ve ekranlarda sayısız projeye imza atmıştır. Hem tiyatro sahnelerinde hem de film ve dizilerdeki performanslarıyla tanınan Göktay, uzun yıllar boyunca Türk sanat dünyasının vazgeçilmez isimlerinden biri olmuştur. Peki, Zihni Göktay kimdir, huzurevinde mi? Zihni Göktay kaç yaşında, nereli? Zihni Göktay'ın hayatına dair merak edilenler...

ZİHNİ GÖKTAY KİMDİR?

Zihni Göktay, Türk tiyatro ve sinema dünyasının saygın isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. 2 Aralık 1945 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Göktay, Pertevniyal Lisesi'nden mezun oldu ve sanat hayatına genç yaşta adım attı. Amatör tiyatro deneyimlerini 1960-1964 yılları arasında İ.M.T.B. Gençlik Tiyatroları ve Eminönü Halkevi tiyatro kolunda edinen sanatçı, 1964 yılında profesyonel olarak Ankara Meydan Sahnesi'ne katıldı. 1964-1973 yılları arasında Ankara'da sahneye çıkan Göktay, ardından İstanbul Şehir Tiyatrosu'na transfer oldu ve 1973 yılından beri burada performans sergiliyor.

Göktay, Türk tiyatrosunda 36 yılda toplam 72 oyunda rol alarak geniş bir repertuara sahip oldu. Aynı zamanda İstanbul Radyosu'nda 1978-1996 yılları arasında Radyo Tiyatro Şubesi'nde hem yönetmen hem de oyuncu olarak aktif görev aldı. Sinema ve dizi dünyasında da uzun yıllar yer alan Göktay, geçmişte yoğun olarak film seslendirmeleri yaptı; günümüzde ise yalnızca kendi oynadığı, sessiz çekilen filmlerde seslendirme yapmayı sürdürüyor.

ZİHNİ GÖKTAY KAÇ YAŞINDA?

Zihni Göktay, 2 Aralık 1945 doğumlu olduğundan 2025 yılı itibarıyla 79 yaşındadır. Uzun ve başarılı kariyerinde tiyatro, sinema ve televizyon alanında onlarca projede yer alan sanatçı, Türkiye'nin en deneyimli ve saygıdeğer oyuncularından biri olarak kabul edilmektedir. Zihni Göktay'ın bu yaşına rağmen sanata olan bağlılığı ve performans sevgisi, onu halen genç kuşaklar için ilham verici bir figür haline getiriyor.

ZİHNİ GÖKTAY NERELİ?

Zihni Göktay, İstanbul doğumludur ve kariyerinin büyük bir kısmını da İstanbul'da geçirmiştir. İstanbul'un zengin kültürel ortamında büyüyen Göktay, hem tiyatro hem de sinema alanında kendine sağlam bir yer edinmiştir. Pertevniyal Lisesi'nden mezun olduktan sonra tiyatro eğitimini genç yaşta alarak, hem amatör hem profesyonel sahnelerde deneyim kazanmıştır. İstanbul'un tiyatro kültürüne yaptığı katkılar, Göktay'ı sadece yerel değil, ulusal çapta tanınan bir oyuncu konumuna taşımıştır.

ZİHNİ GÖKTAY FİLMLERİ VE DİZİLERİ

Zihni Göktay, sinema ve televizyon kariyerinde yüzlerce projede yer almış, özellikle komedi türünde başarılı performanslar sergilemiştir. İşte başlıca film ve dizi projeleri:

ÖNE ÇIKAN FİLMLERİ

Ayakçı (2025) – Komedi

Güven Bana (2023) – Komedi

Oregon (2023) – Dram

Seni Bulacam Oğlum! (2021) – Komedi

Şaşkınbakkal 216 (2020) – Komedi

Çalgı Çengi İkimiz (2017) – Komedi

Yaşamak Güzel Şey (2017) – Komedi, Dram

Kara Bela (2015) – Komedi

Zaman Makinesi 1973 (2014) – Komedi

Tosun Paşa (1976) – Komedi

ÖNE ÇIKAN DİZİLERİ

Ulan İstanbul (2014) – Suç, Aksiyon, Komedi

Cennet Mahallesi (2004) – Komedi, Aile

Bizimkiler (1989) – Aile, Komedi

Kuruntu Ailesi (1985) – Aile, Komedi

Göktay'ın filmografi geçmişi, özellikle 1980'ler ve 2000'ler boyunca Türk sinemasının en önemli komedi ve aile filmlerinde yoğunlaşmıştır. Sanatçının seslendirme deneyimi de, projelere kattığı ayrıcalıklı bir değerdir.

ZİHNİ GÖKTAY HUZUREVİNDE Mİ?

Yakın zamanda, Zihni Göktay'ın gündeme gelen haberlerinden biri, kişisel yaşamındaki değişiklikler oldu. Uzun yıllar süren kariyerinin ardından eşini kaybeden sanatçı, Fenerbahçe'deki evinin yıkılmasıyla birlikte Maltepe'de bir huzurevine yerleşmiştir. Türk basını, Göktay'ın sağlık durumu ve huzurevi hayatına dair detayları aktarmış, sanatçının hayatındaki bu yeni dönemi kamuoyuna duyurmuştur.

Göktay'ın huzurevi hayatı, onun sanata olan tutkusunu değiştirmemiştir. Halen kendi projelerinde yer almakta ve zaman zaman sessiz çekilen filmlerde seslendirme yapmaktadır. Bu durum, Göktay'ın sanata bağlılığının ve disiplininin yaşından bağımsız olarak devam ettiğini göstermektedir.