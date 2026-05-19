Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Haziran ayına günler kala Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Etraf beyaza bürünürken ekipler yolları açık tutmak için tuzlama çalışması yaptı.
Ardahan’da etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle Ardahan-Şavşat kara yolunun dağlık bölgeleri kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.
Kar yağışının ardından Karayolları ekipleri bölgede ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Günay Nuh