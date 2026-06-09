Magazin dünyasında son dönemde adından sıkça söz ettiren isimlerden biri olan Zeynep Artukmaç, özellikle Mert Yazıcıoğlu ile anılması sonrası kamuoyunun dikkatini çekmiştir. Genç yaşına rağmen eğitim ve kariyer geçmişiyle öne çıkan Artukmaç, sanat, iletişim ve medya alanlarına uzanan bir akademik ve profesyonel yolculuğa sahiptir. Peki, Zeynep Artukmaç kimdir, ne iş yapıyor? Mert Yazıcıoğlu'nun sevgilisi Zeynep Artukmaç kaç yaşında, nereli? Detaylar...

MERT YAZICIOĞLU'NUN SEVGİLİSİ ZEYNEP ARTUKMAÇ KİMDİR?

Zeynep Artukmaç, eğitim hayatına TED Ankara Koleji’nde başlamış ve 2007–2018 yılları arasında ilk ve orta öğrenimini burada tamamlamıştır. Ardından yükseköğrenimini Bilkent Üniversitesi’nde sürdürerek Tasarım ve Görsel İletişim Bölümü’nden 2023 yılında mezun olmuştur.

Kariyerine henüz üniversite yıllarında adım atan Artukmaç, medya ve kültür-sanat sektöründe çeşitli staj deneyimleri edinmiştir. 2021 yılında OGM Pictures bünyesinde yönetmen asistanlığı stajyeri olarak görev almış, 2022 yılında ise ISTANBUL’74 Sanat ve Kültür Platformu’nda pazarlama alanında staj yapmıştır. Bu deneyimler, onun sektör içinde farklı disiplinleri tanımasına ve profesyonel gelişim sağlamasına katkı sunmuştur.

Kamuoyunda yer alan bilgilere göre Zeynep Artukmaç, Türkiye’nin tanınmış psikiyatr ve yazarlarından biri olan Gülseren Budayıcıoğlu’nun ailesiyle de ilişkilendirilmektedir. Bu detay, onun magazin gündeminde daha fazla merak edilmesine neden olmuştur.

ZEYNEP ARTUKMAÇ NE İŞ YAPIYOR?

Zeynep Artukmaç’ın kariyer yolculuğu, üniversite yıllarında başlayan staj deneyimleriyle şekillenmiştir. Medya ve yapım sektöründe edindiği tecrübeler, onun profesyonel iş hayatına daha güçlü bir giriş yapmasını sağlamıştır.

2021 yılında OGM Pictures’ta yönetmen asistanı stajyeri olarak görev alan Artukmaç, prodüksiyon süreçlerine dair önemli deneyimler kazanmıştır. Bu süreçte set düzeni, yapım planlaması ve yaratıcı ekip çalışmaları gibi alanlarda aktif rol almıştır.

2022 yılında ISTANBUL’74 platformunda pazarlama stajyeri olarak çalışan Artukmaç, kültür-sanat etkinlikleri ve iletişim stratejileri üzerine deneyim edinmiştir. Bu görev, onun görsel iletişim alanındaki akademik altyapısını pratikle birleştirmesine katkı sağlamıştır.

2023 yılı itibarıyla OGM Pictures bünyesinde “Project Development Assistant” olarak tam zamanlı görev almaya başlamıştır. Bu pozisyon kapsamında proje geliştirme süreçlerine destek verdiği, içerik üretimi ve yapım aşamalarında aktif rol üstlendiği bilinmektedir. Böylece kariyerini medya ve dizi-film üretim süreçleri üzerinde şekillendirmeye devam etmektedir.

ZEYNEP ARTUKMAÇ KAÇ YAŞINDA?

Zeynep Artukmaç’ın doğum yılına ilişkin kamuoyuna yansımış net bir bilgi bulunmamaktadır.

ZEYNEP ARTUKMAÇ NERELİ?

Zeynep Artukmaç’ın memleketine dair kamuya açık kaynaklarda net ve doğrulanmış bir bilgi yer almamaktadır. Eğitim hayatının önemli bir bölümünü Ankara’da geçirdiği ve TED Ankara Koleji’nde öğrenim gördüğü bilinmektedir.