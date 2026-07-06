Sosyal medya fenomeni Zehra Özdemir, 5 Temmuz'da Murat Çapan ile hayatını birleştirmesinin ardından kamuoyunun en çok merak ettiği isimlerden biri haline geldi. Dijital platformlarda ürettiği içeriklerle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Özdemir, özellikle TikTok ve Instagram'daki paylaşımlarıyla tanınmaktadır. Peki, Zehra Özdemir kimdir? Zehra Özdemir aslen nereli, kaç yaşında? Detaylar...

ZEHRA ÖZDEMİR KİMDİR?

Zehra Özdemir, 1998 yılında İzmit'te dünyaya gelen sosyal medya fenomenidir. Doğup büyüdüğü şehir olan İzmit'te yaşamının önemli bir bölümünü geçiren Özdemir, dijital içerik üreticisi olarak sosyal medya platformlarında tanınmaktadır.

Özellikle kısa video içerikleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Zehra Özdemir, zaman içerisinde geniş bir takipçi kitlesine ulaşmayı başarmıştır. TikTok ve Instagram başta olmak üzere aktif olarak içerik üretmeye devam eden fenomen isim, sosyal medya dünyasında bilinen içerik üreticileri arasında yer almaktadır.

Son dönemde ise 5 Temmuz tarihinde Murat Çapan ile evlenmesiyle birlikte gündemde geniş yer bulan Zehra Özdemir, kamuoyunun en çok araştırdığı isimlerden biri olmuştur.

ZEHRA ÖZDEMİR ASLEN NERELİ?

Zehra Özdemir, İzmit'te doğmuş ve burada büyümüştür. Aile kökenine ilişkin paylaşılan bilgilere göre ise Zehra Özdemir'in dedelerinin 1800'lü yıllarda Sudan'dan İzmit'e göç ettiği bilinmektedir. Söz konusu aile geçmişi, Özdemir'in kökeni hakkında kamuoyuyla paylaşılan bilgiler arasında yer almaktadır.

ZEHRA ÖZDEMİR KAÇ YAŞINDA?

Zehra Özdemir, 1998 doğumludur. Paylaşılan bilgilere göre 2025 yılı itibarıyla 28 yaşındadır.

Doğum yılı bilgisi doğrultusunda sosyal medya fenomeni Zehra Özdemir, genç yaşta dijital içerik üreticiliği alanında tanınan isimlerden biri olmuştur.

SOSYAL MEDYA KARİYERİ

Zehra Özdemir, sosyal medya platformlarında aktif olarak içerik üretmektedir.

Özellikle TikTok ve Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Özdemir, dijital platformlardaki üretimleriyle tanınmaktadır. Sosyal medya alanındaki faaliyetleri sayesinde adını geniş kitlelere duyuran fenomen isim, içerik üreticiliğini dijital mecralarda sürdürmektedir.

5 Temmuz'da Murat Çapan ile evlenmesinin ardından kamuoyunun ilgisi yeniden Zehra Özdemir'in yaşamı ve kariyerine yönelmiş, biyografisine ilişkin bilgiler internet kullanıcıları tarafından yoğun şekilde araştırılmaya başlanmıştır.