Zehra Güneş'in gala kombini: Zehra Güneş kimdir? Zehra Güneş kaç yaşında, nereli?

Katıldığı galada tercih ettiği kombinle adından söz ettiren Zehra Güneş, sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı yıldızının kariyeri ve özel yaşamına ilişkin araştırmalar hız kazanırken, "Zehra Güneş kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları arama motorlarında öne çıktı. İşte Zehra Güneş'in biyografisi, voleybol kariyeri ve başarılarına dair merak edilen tüm detaylar...

ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR?

Zehra Güneş, Türk milli voleybolcudur. Orta oyuncu pozisyonunda görev yapan Güneş, hem kulüp takımındaki hem de A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndaki başarılı performansıyla tanınmaktadır. Voleybola küçük yaşlarda başlayan Zehra Güneş, altyapıdan yetişerek Türk voleybolunun en önemli isimlerinden biri haline geldi. Başarılı sporcu, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılarla dikkat çekmektedir.

ZEHRA GÜNEŞ KAÇ YAŞINDA?

Zehra Güneş, 7 Temmuz 1999 tarihinde doğdu. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 27 yaşındadır.

ZEHRA GÜNEŞ NERELİ?

Zehra Güneş, İstanbul doğumludur.

ZEHRA GÜNEŞ'İN KARİYERİ

Zehra Güneş, voleybol kariyerine VakıfBank altyapısında başladı. Gelişimini sürdüren milli sporcu, daha sonra Beşiktaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da kiralık olarak forma giyerek tecrübe kazandı. Ardından VakıfBank'ın A takımına yükselerek takımın değişmez oyuncularından biri oldu.

Kulüp kariyerinde Türkiye Ligi şampiyonlukları, Türkiye Kupası, Şampiyonlar Kupası ve uluslararası organizasyonlarda önemli başarılar elde etti. VakıfBank formasıyla FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve CEV Şampiyonlar Ligi gibi prestijli turnuvalarda şampiyonluk sevinci yaşadı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da önemli isimlerinden biri olan Zehra Güneş, Milletler Ligi (VNL), Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve Olimpiyat Oyunları gibi birçok uluslararası organizasyonda Türkiye'yi temsil etti. Milli takımın 2023 FIVB Kadınlar Milletler Ligi ve 2023 Avrupa Şampiyonası şampiyonluklarında kadroda yer aldı.

Boyu, blok gücü ve hücum performansıyla dünyanın önde gelen orta oyuncuları arasında gösterilen Zehra Güneş, hem kulüp takımında hem de milli takımda kariyerini başarıyla sürdürmektedir.

ZEHRA GÜNEŞ'İN GALA KOMBİNİ

Güzelliği ve stiliyle sık sık adından söz ettiren başarılı sporcu, galadaki kıyafet tercihiyle göz kamaştırdı. Kısa sürede gündem olan Zehra Güneş'in gece için seçtiği kombin beğenileri topladı. Milli voleybolcu, stiliyle sosyal medyada da takipçilerinden ve hayranlarından övgü dolu yorumlar aldı.