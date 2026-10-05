Zahir Cız öldü mü, neden öldü, Zahir Cız kimdir?

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Adana'nın Seyhan ilçesinde kuyumcu Zahir Cız'ın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi, "Zahir Cız neden öldü?" sorusunu gündemin üst sıralarına taşıdı. Reşatbey Mahallesi'ndeki iş yerinin önünde tanıdığı Hüseyin Altunbulduk ile oturduğu sırada saldırıya uğrayan Cız, başından vuruldu. Hastaneye kaldırılan 66 yaşındaki iş insanı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sürdürülüyor.

KUYUMCUYA GÜPEGÜNDÜZ SİLAHLI SALDIRI

Kanlı olay, öğle saatlerinde, saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre kuyumcu Zahir Cız, tanıdığı Hüseyin Altunbulduk ile birlikte iş yerinin önünde sohbet ettiği sırada henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına maruz kaldı. Ateşlenen kurşunlardan biri Cız'ın başına, bir diğeri ise Altunbulduk'un karnına isabet etti. İki kişi kanlar içinde yere yığılırken saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Silah seslerini duyan ve yaralıları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulanslarla hastaneye götürülen Zahir Cız, doktorların tüm çabasına rağmen hayata tutunamadı.

YARALININ DURUMU AĞIR

Saldırıda karnından vurulan Hüseyin Altunbulduk'un hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi. Doktorların yaptığı ilk değerlendirmeye göre Altunbulduk'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

CİNAYET BÜRO EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, firari şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Saldırının nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.