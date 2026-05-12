Haberler

Yusuf Güney tahliye edildi mi? SON DAKİKA! Yusuf Güney'e ev hapsi mi verildi?

Yusuf Güney tahliye edildi mi? SON DAKİKA! Yusuf Güney'e ev hapsi mi verildi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Son dakika gelişmesiyle birlikte gözler Yusuf Güney’in yargı sürecine çevrildi. “Tahliye edildi mi?” ve “ev hapsi kararı verildi mi?” soruları gündemdeki yerini korurken, sanatçıya ilişkin verilen adli kontrol kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki, Yusuf Güney tahliye edildi mi? Yusuf Güney'e ev hapsi mi verildi?

Son dakika gelişmesiyle birlikte Yusuf Güney’in yargı sürecine ilişkin yeni detaylar gündeme geldi. Tahliye edilip edilmediği ve ev hapsi kararı verilip verilmediği soruları kamuoyunda yoğun şekilde tartışılırken, Yusuf Güney hakkında alınan adli kontrol kararı dikkatleri yeniden sürece çevirdi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YUSUF GÜNEY TAHLİYE Mİ EDİLDİ?

Dijital platformda katıldığı bir programda “Ayahuska Çayı”na yönelik özendirici ifadeler kullandığı iddiasıyla tutuklanan Yusuf Güney, yapılan yargı süreci sonrasında “ev hapsi” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmiştir.

YUSUF GÜNEY’E EV HAPSİ Mİ VERİLDİ?

Evet. Mahkeme tarafından alınan karar doğrultusunda Yusuf Güney hakkında “ev hapsi” şeklinde adli kontrol uygulanmasına hükmedilmiş ve bu şartla tahliyesine karar verilmiştir.

YUSUF GÜNEY NEDEN TUTUKLANMIŞTI?

Yusuf Güney, bir dijital platform programında “Ayahuska Çayı”na özendirici ifadeler kullandığı iddiasıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmış, yapılan incelemelerde DMT maddesi içeren bu ürünün yasaklı maddeler arasında yer aldığı belirlenmiş ve ardından tutuklanmıştır.

YUSUF GÜNEY KİMDİR?

Yusuf Güney, Türk pop müzik sanatçısıdır. Rafet El Roman ile yaptığı “Aşk-ı Virane” düetiyle müzik dünyasına adım atmış, 2009 yılında yayımladığı “Bir Sevda Masalı” albümüyle geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Kariyeri boyunca birçok albüm ve single çalışması yayımlamıştır.

YUSUF GÜNEY KAÇ YAŞINDA?

Yusuf Güney, 5 Haziran 1984 doğumludur ve 41 yaşındadır.

YUSUF GÜNEY NERELİ?

Yusuf Güney, Trabzon doğumludur. Aslen Gümüşhane’nin Kelkit ilçesindendir ve çocukluk yıllarının bir bölümünü Trabzon’da geçirmiştir.

YUSUF GÜNEY’İN KARİYERİ

Yusuf Güney, müzik kariyerine Rafet El Roman ile tanışmasının ardından adım atmıştır. 2008 yılında “Aşk-ı Virane” şarkısıyla büyük çıkış yakalamış, bu parça uzun süre listelerde zirvede kalmıştır. 2009 yılında “Bir Sevda Masalı” albümünü, ardından “Aşka İnat”, “Kader Rüzgarı”, “Sevgi Arsızı”, “Hazin”, “Kaptan” gibi albüm ve single çalışmalarıyla müzik kariyerini sürdürmüştür. 2023 yılında “Survivor” yarışmasına katılmış ancak yarışmadan kendi isteğiyle ayrılmıştır.

Sahra Arslan
Haberler.com
Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak! İşte alınacak kadrolar

Memur olmak isteyenlere müjde! Binlerce kişi alınacak, işte kadrolar
Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit

Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
Trump'ın korku dolu anları! Kuşu dron sanınca büyük panik yaşadı

Trump'ın ecel terleri! Korkudan neredeyse kürsünün altına girecekti
Burcu Köksal'ın bugün AK Parti'ye geçmesi bekleniyor! Rozetini Erdoğan takacak

Beklenen gün geldi! Burcu Köksal AK Parti'ye katılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran savaşı rafları da vurdu! Dev marka ambalajlarını siyah beyaz yapacak

İran savaşı rafları da vurdu! Renkli ambalajlar tarih olabilir
Ahmet Türk'ün Amedspor mesajına Destici'den çok sert tepki: Defolup gidersin

Ahmet Türk'ün Amedspor mesajına Destici'den çok sert tepki
Uzun süredir tutukluydu! Şarkıcı Yusuf Güney için yeni karar

Uzun süredir tutukluydu! Yusuf Güney için yeni karar
Cemal Enginyurt, Muhittin Böcek'e ateş püskürdü! Ağzını fena bozdu

Muhittin Böcek'e ateş püskürdü! Ağzını fena bozdu
İran savaşı rafları da vurdu! Dev marka ambalajlarını siyah beyaz yapacak

İran savaşı rafları da vurdu! Renkli ambalajlar tarih olabilir
Mehirde çıtayı arşa çıkardı! Gelinden ağızları açık bırakan talep

Mehirde çıtayı arşa çıkardı! Gelinden ağızları açık bırakan talep
Pakistan'da pazar yerinde patlama! 2'si polis 9 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi kana bulayan patlama! Ölenlerin arasında polisler de var