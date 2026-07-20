Yürek Çıkmazı Ali Fuat öldü mü, Mehmet Aslantuğ hangi bölümde diziden ayrıldı?

Başarılı oyuncu Mehmet Aslantuğ'un canlandırdığı Ali Fuat karakterinin, TRT 1'in sevilen dizisi Yürek Çıkmazına sürpriz vedası izleyicileri şaşkına çevirdi. Dizinin önemli karakterlerinden birinin ayrılığı, "Mehmet Aslantuğ neden ayrıldı?" ve "Ali Fuat karakteri diziden neden çıktı?" sorularını gündeme taşırken, gelişme hayranlar tarafından büyük ilgi gördü.

MEHMET ASLANTUĞ YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİNDEN NEDEN AYRILDI?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisinde Ali Fuat karakterine hayat veren usta oyuncu Mehmet Aslantuğ'un hikâyeye veda etmesi, izleyiciler arasında büyük yankı uyandırdı. Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olan Ali Fuat'ın senaryo gereği yaşamını yitirmesi, hem dizinin gidişatını değiştirdi hem de hayranlarını derinden etkiledi. Peki, Mehmet Aslantuğ neden ayrıldı, Ali Fuat hangi bölümde öldü?

ALİ FUAT KARAKTERİ DİZİYE NASIL VEDA ETTİ?

Yürek Çıkmazı'nda Ali Fuat karakterinin ayrılığı, senaryonun en çarpıcı dönüm noktalarından biri olarak ekrana taşındı. Karakter, yaşanan dramatik gelişmelerin ardından hayatını kaybederek hikâyeye veda etti. Bu gelişmeyle birlikte Mehmet Aslantuğ da dizideki görevini tamamlamış oldu.

Ali Fuat'ın ölümü yalnızca karakterin hikâyesini sonlandırmakla kalmadı; başta kızı Zeynep olmak üzere dizideki birçok karakterin yaşamını etkileyen yeni olayların da başlangıcını oluşturdu. Yaşanan kayıp, ilerleyen bölümlerde gerçeklerin ortaya çıkması ve intikam arayışının merkezine yerleşti.

ALİ FUAT HANGİ BÖLÜMDE ÖLDÜ?

Ali Fuat karakterinin diziden ayrılış süreci 17. ve 18. bölümler arasında işlendi. Mehmet Aslantuğ, karakter olarak son kez 17. bölümde izleyici karşısına çıktı.

18. bölümde ise Ali Fuat, Halil'e bıraktığı mesajda bir süre ortalarda olmayacağını belirterek kızı Zeynep'i ona emanet etti. Ancak kısa süre sonra denize açıldığı teknenin ardından kaybolduğu ve yaşamını yitirdiği haberi dizide büyük üzüntü yarattı.

19. BÖLÜMDE DUYGUSAL VEDA YAŞANDI

Ali Fuat'ın ölümünün ardından dizinin 19. bölümünde cenaze töreni ekranlara geldi. Bu bölümde Halil, Ali Fuat'a verdiği sözü yerine getirmek için onun en büyük hayallerinden biri olan kulübü açma hazırlıklarına başladı.

Karakterin ardından yaşanan gelişmeler, Yürek Çıkmazı'nın hikâyesinde yeni bir dönemin kapısını aralarken, Ali Fuat'ın vasiyeti ve bıraktığı emanetler dizinin sonraki bölümlerinde önemli olayların temelini oluşturdu.

MEHMET ASLANTUĞ'UN AYRILIĞI İZLEYİCİLERİ ÜZDÜ

Mehmet Aslantuğ'un başarılı performansıyla hafızalara kazınan Ali Fuat karakterinin vedası, dizinin en çok konuşulan anlarından biri oldu. Sosyal medyada çok sayıda izleyici usta oyuncunun ayrılığına üzüldüğünü dile getirirken, Ali Fuat'ın hikâyesinin dramatik finali Yürek Çıkmazı'nın unutulmaz sahneleri arasında yerini aldı.