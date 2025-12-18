Haberler

Yunus Akgün Başakşehir maçında neden yok, Yunus Akgün sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ve Rams Başakşehir karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Peki, Yunus Akgün Başakşehir maçında neden yok, Yunus Akgün sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, teknik heyetin kararı doğrultusunda bu maça yedek kulübesinden başlayacak. Maç, 18 Aralık Perşembe günü saat 20.30'da İstanbul'daki Rams Park Stadyumu'nda oynanacak. Yunus Akgün Başakşehir maçında neden yok, Yunus Akgün sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

GALATASARAY – RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Rams Başakşehir'i karşı karşıya getirecek mücadele, futbolseverler tarafından şifresiz olarak izlenebilecek. Karşılaşma, ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY – RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI ATV FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

ATV yayını; Digiturk 25, D Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24, Turkcell TV+ 24 ve Vodafone TV 25 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla da şifresiz yayın yapılacak.

GALATASARAY – RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi, 18 Aralık Perşembe günü futbolseverlerle buluşacak.

GALATASARAY – RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan dolu karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

GALATASARAY – RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki ekip arasındaki Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması, İstanbul'daki Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.

YUNUS AKGÜN BAŞAKŞEHİR MAÇINDA NEDEN YOK?

Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, Rams Başakşehir karşılaşmasına ilk 11'de başlamıyor. Orta saha oyuncusu, teknik heyetin tercihi doğrultusunda mücadeleye yedek kulübesinde başlıyor.

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Yunus Akgün Rams Başakşehir karşılaşmasına ilk 11'de başlamıyor. Milli futbolcu, teknik heyetin kararı doğrultusunda yedek kulübesinde yer alıyor.

