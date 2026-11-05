Yüksel Yıldırım kimdir? Samsunspor'un mühendis kökenli liman patronu

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Samsunspor, 1 Kasım 2026'da Fatih Terim Stadyumu'nda Başakşehir'e 5-2 yenildi ve Süper Lig'in 10. haftasını 4 puanla kapattı. Bu, takımın sekizinci yenilgisiydi. Kulübün başkanı Yüksel Yıldırım futbolla gündeme geliyor ama asıl işi limanlar ve krom.

YÜKSEL YILDIRIM BAŞAKŞEHİR YENİLGİSİNDEN SONRA NE DEDİ?

Yüksel Yıldırım, Başakşehir yenilgisinden sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımda hataları kabul etti ve devre arasında kadroyu güçlendireceklerini söyledi. "Hatalarımız var ve bunları düzelteceğiz" diyen Yıldırım, yönetimin analiz yaptığını, kararların duyguyla değil akılla alınacağını anlattı.

Taraftara da birlik çağrısı yaptı: "Bugün suçlu arama günü değildir." Yıldırım, Samsunspor'u bir Avrupa kulübüne dönüştürmek istediklerini ve bunun için kaynaklarının olduğunu yazdı.

YÜKSEL YILDIRIM KİMDİR?

Yüksel Yıldırım, Yıldırım Grubu'nun başkanı ve CEO'su olan iş insanı; 2020'den beri de Samsunspor Kulübü Derneği'nin başkanı. Uluslararası iş dünyasında Robert Yüksel Yıldırım adıyla biliniyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü 1983'te bitirdi, 1989'da ABD'deki Oregon State Üniversitesi'nde makine mühendisliği yüksek lisansını tamamladı.

İş hayatına konteyner vinci üreten Paceco Corporation'da tasarım ve proje mühendisi olarak başladı ve orada beş yıl çalıştı. 1993'te aile şirketinin yönetim kuruluna girdi. Şirket aynı yıl Rusya'dan doğrudan kömür alarak ilk uluslararası anlaşmasını yaptı.

YÜKSEL YILDIRIM NERELİ?

Yüksel Yıldırım Sivaslı. Garip ve Zeycan Yıldırım'ın üç oğlunun ortancası olarak Sivas'ın Hafik ilçesinde doğdu. Aile 1963'te Samsun'a taşındı, baba Garip Yıldırım burada demir ve çimento işine girdi. Yıldırım, Samsun 19 Mayıs Lisesi'nden 1978'de mezun oldu.

YÜKSEL YILDIRIM KAÇ YAŞINDA?

Nüfus kaydına göre 1 Ocak 1960 doğumlu olan Yüksel Yıldırım 66 yaşında. Evli, iki çocuğu var.

YÜKSEL YILDIRIM HANGİ ŞİRKETLERİN SAHİBİ?

Yüksel Yıldırım, liman işletmeciliği ve krom alanında çalışan Yıldırım Grubu'nun sahibi ve yönetim kurulu başkanı. Grubun yurt dışındaki ilk satın alması 2008'de İsveç'te oldu; limanları işleten Yılport da bu gruba bağlı.

Grup, Fransız denizcilik şirketi CMA CGM'in yüzde 24 hissesine sahip ve Yıldırım bu şirketin yönetim kurulunda oturuyor. DEİK Türkiye-Kolombiya İş Konseyi'nin başkanı da o.

YÜKSEL YILDIRIM NE ZAMAN SAMSUNSPOR BAŞKANI OLDU?

Yüksel Yıldırım, 29 Şubat 2020'deki olağanüstü genel kurulda tek aday olarak Samsunspor Kulübü Derneği'nin başkanlığına seçildi. O tarihte zaten kulübün futbol şirketinin yönetim kurulu başkanıydı. 21 Haziran 2025'teki olağan kongrede salondaki üyelerin tamamının oyunuyla yeniden seçildi.

Futbol üzerine sözleri de çok konuşuluyor. Ağustos 2026'da HT Spor'daki canlı yayında, Fenerbahçe'nin yeni forveti Romelu Lukaku için 30 yaşını geçmiş oyuncu almadığını, iki üç yıl sonra böyle bir oyuncuyu satamayacaklarını söyledi. Bu sözler Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çekti.