Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ne zaman toplanacak? Yüksek Askeri Şura'da hangi kararlar alınacak, hangi komutanlar terfi edecek?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini yakından ilgilendiren Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı için geri sayım sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin dosyalar ele alınacak. Toplantının ardından alınan kararlar, Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, Yüksek Askeri Şura ne zaman toplanacak? Yüksek Askeri Şura'da hangi kararlar alınacak, hangi komutanlar terfi edecek? Detaylar...

YÜKSEK ASKERİ ŞURA NE ZAMAN TOPLANACAK?

Yüksek Askeri Şura, 4 Ağustos 2026 Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde (Beştepe) gerçekleştirilecek.

Toplantı öncesinde Yüksek Askeri Şura üyeleri Anıtkabir'i ziyaret edecek. Anıtkabir programının ardından Beştepe'deki toplantıya geçilecek ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personel planlamasına ilişkin önemli gündem maddeleri görüşülecek.

Bu yılki toplantıda üç isim ilk kez Yüksek Askeri Şura üyesi olarak yer alacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, YAŞ toplantısına ilk kez katılım sağlayacak.

Toplantının ardından hazırlanan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Onay sürecinin tamamlanmasının ardından terfi, atama ve emeklilik kararları kamuoyuna duyurulacak.

YÜKSEK ASKERİ ŞURA'DA HANGİ KARARLAR ALINACAK

Yüksek Askeri Şura toplantısının temel gündemini Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personel yapısına ilişkin dosyalar oluşturacak.

Toplantıda;

Albaylıktan general ve amiralliğe yükselecek personelin dosyaları değerlendirilecek.

Bir üst rütbeye terfi edecek general ve amirallerin terfi işlemleri görüşülecek.

Kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilecek personel belirlenecek.

General, amiral ve albayların görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin dosyalar ele alınacak.

Kuvvet komutanlıklarında yapılabilecek olası görev değişiklikleri değerlendirilecek.

Şura kapsamında değerlendirilecek tüm dosyalar, ilgili mevzuat çerçevesinde görüşülecek ve alınan kararlar Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak.

TERFİ DOSYALARI GÜNDEMİN İLK SIRASINDA YER ALACAK

Toplantının en önemli başlıklarından biri terfi dosyaları olacak. Özellikle albaylıktan general ve amiralliğe yükselecek personel ile mevcut general ve amiraller arasından bir üst rütbeye terfi edecek isimler değerlendirilecek.

Terfi süreçleri tamamlandıktan sonra onaylanan isimler resmi açıklamayla kamuoyuna duyurulacak.

EMEKLİLİK VE GÖREV SÜRESİ DOSYALARI DA GÖRÜŞÜLECEK

Yüksek Askeri Şura'da yalnızca terfi dosyaları değil, görev süresi sona eren personelin durumları da ele alınacak.

Kadrosuzluk veya yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilmesi değerlendirilen personel hakkında karar verilecek. Ayrıca görev sürelerinin uzatılması gündemde bulunan general, amiral ve albaylara ilişkin dosyalar da toplantıda incelenecek.

KUVVET KOMUTANLIKLARINDA OLASI GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ DE DEĞERLENDİRİLECEK

Yüksek Askeri Şura toplantısında terfi ve emeklilik gündeminin yanı sıra kuvvet komutanlıklarında yapılabilecek olası görev değişikliklerine ilişkin değerlendirmelerin de yapılması bekleniyor.

Toplantıda ele alınan tüm kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onay sürecinin tamamlanmasının ardından resmi olarak kamuoyuyla paylaşılacak. Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni terfi, atama ve görev dağılımına ilişkin süreç netleşmiş olacak.