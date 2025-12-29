Yozgat okullar tatil mi? 30 Aralık Yozgat'ta yarın okullar tatil mi, Yozgat Valiliği tatil açıklaması yaptı mı?

Kar yağışının etkisini artırarak sürdürmesiyle birlikte birçok ilde eğitime ara verilmişti. Yozgat'ta ise 30 Aralık Salı günü için henüz resmi bir duyuru yapılmadı.

YOZGAT OKULLAR TATİL Mİ 30 ARALIK?

29 Aralık Pazartesi günü Yozgat genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilmişti. Kent merkezi ve ilçelerde kar yağışının devam etmesi, buzlanma riskinin artması ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle öğrenciler ve veliler 30 Aralık Salı günü için yapılacak açıklamalara odaklandı.

29 Aralık tatil kararı şöyle duyurulmuştu:

Yozgat Valiliği tarafından 30 Aralık Salı gününe ilişkin şu ana kadar okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Kar yağışının bugün de sürmesi nedeniyle olası bir kararın gün içerisinde duyurulabileceği beklentisi bulunurken, gelişmeler valilik kanallarından takip ediliyor.

YOZGAT YARIN OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgeleri için yoğun kar yağışı ve buzlanma uyarılarını sürdürdü. Bu uyarıların ardından bazı illerde 30 Aralık Salı günü için eğitime ara verildiğine dair açıklamalar gelmeye başladı.

Yozgat için ise son dakika olarak duyurulmuş bir tatil kararı bulunmuyor. Yetkililerden yapılacak resmi açıklama beklenirken, öğrenciler ve veliler olası bir tatil kararının kamuoyuyla paylaşılmasını bekliyor.