Yozgat okullar tatil mi? 2 Ocak Cuma Yozgat'ta okul yok mu (KAR TATİLİ – YOZGAT VALİLİĞİ)?

2 Ocak Cuma günü Yozgat'ta okullar tatil mi sorusu merakla araştırılıyor. Yozgat Valiliği'nin kar tatili hakkında bir açıklama yapması bekleniyor. Detaylar haberimizde.

YOZGAT HAVA DURUMU

Soğuk hava etkisini artırıyor: Sıcaklık -17 dereceye kadar düşecek

Meteoroloji verilerine göre bölgede soğuk hava etkisini artırarak sürdürüyor. Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ve buzlanma riski, gece saatlerinde yerini yoğun ayaz ve sise bırakıyor.

Perşembe günü 15.00–18.00 saatleri arasında hafif kar yağışı beklenirken hava sıcaklığı -8 derece, hissedilen sıcaklık ise -12 derece olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık hızla düşüşe geçerek 18.00–21.00 saatleri arasında -10 dereceye, gece 21.00'den sonra ise -12 dereceye kadar inecek. Bu saatlerde sis ve pus etkili olacak.

Cuma gününün ilk saatlerinde soğuk hava daha da sertleşiyor. 00.00–03.00 saatleri arasında sıcaklık -13 derece ölçülürken, sabaha karşı 03.00–06.00 saatleri arasında termometreler -17 dereceyi gösterecek. Hissedilen sıcaklık da aynı seviyelerde olacak. Nem oranının yüzde 79'a kadar çıkmasıyla birlikte don ve buzlanma riskinin artması bekleniyor.

Rüzgârın genellikle hafif eseceği tahmin edilirken, Perşembe günü yer yer saatte 27 kilometreye ulaşan rüzgâr hamleleri görülebilecek. Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

2 OCAK CUMA YOZGAT OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma günü içinresmi makamlardan tatil duyurusu geldi.

Duyuru:

2 OCAK 2026 CUMA GÜNÜ YOZGAT İL MERKEZİMİZ VE TÜM İLÇELERİMİZDE OKULLAR TATİL EDİLMİŞTİR

Meteorolojik verilere göre İlimizde aralıklı kar yağışının bugün akşam saatlerine kadar devam edeceği, hissedilen hava sıcaklığının -17 dereceye kadar düşeceği, aşırı buzlanma ve yer yer sis görüleceğinin anlaşılması sebebiyle oluşabilecek risklerin önüne geçmek amacıyla; Yozgat İl Merkezimiz ve tüm İlçelerimizde, 02 Ocak 2026 Cuma günü tüm kademedeki okullarımızda *eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir.* Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz ile okul öncesi eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerimiz idari izinli sayılacaktır. Sağlık kurumlarında ve sahada acil durum görev sorumluluğu bulunan (Jandarma, Emniyet, AFAD VB. ) kurumlardaki idari izin düzenlemesi ilgili kurum amirleri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.