YÖKDİL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI! YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı mı? 2026-YÖKDİL/1 sınav sonuçlarına nereden, nasıl bakılır?

2026 yılı YÖKDİL/1 sınavı geride kaldı ve adaylar artık merakla sınav sonuçlarını bekliyor. ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2026-YÖKDİL/1'in değerlendirme işlemleri tamamlandı. Bu noktada, adayların sınav sonuçlarını güvenli ve doğru bir şekilde öğrenebilmeleri için ÖSYM'nin sunduğu elektronik sorgulama ekranı büyük önem taşıyor. Peki, YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı mı? 2026-YÖKDİL/1 sınav sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? Detaylar...

YÖKDİL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI!

YÖKDİL sınav sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleri ile "sonuc.osym.gov.tr" adresine giriş yaparak sonuçlarına ulaşabilecek. Ayrıca, ÖSYM'nin geliştirdiği Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayesinde, sınav sonuç belgelerinin doğruluğu resmi olarak teyit edilebiliyor.

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin resmi sitesinde yapılan duyuruya göre, 2026-YÖKDİL/1 sınavının değerlendirme süreci tamamlanmış durumda. Bu açıklama, adayların sınav sonuçlarına artık erişebileceği anlamına geliyor.

2026-YÖKDİL/1 SINAV SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

YÖKDİL sonuçlarına erişim süreci oldukça basit ve kullanıcı dostu bir şekilde tasarlanmıştır. Aşağıdaki adımları izleyerek, sınav sonuçlarınızı güvenle öğrenebilirsiniz:

ÖSYM Sonuç Sorgulama Sayfasına Giriş:

Tarayıcınızdan https://sonuc.osym.gov.tr adresine gidin.

T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi ile Giriş:

Sisteme T.C. kimlik numaranız ve ÖSYM aday şifreniz ile giriş yapın.

Sınav Sonucunu Görüntüleme:

Giriş yaptıktan sonra, 2026-YÖKDİL/1 sınavına ait puanlarınızı ve başarı durumunuzu görebilirsiniz.

Sonuç Belgesi Kontrolü:

ÖSYM, adayların sınav sonuç belgelerinin doğruluğunu teyit edebilmesi için Sonuç Belgesi Kontrol Sistemini hizmete sunmuştur. Sınav sonuç belgelerinin en alt kısmında yer alan rastgele üretilmiş "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu", sistem üzerinden kontrol edilerek belgenin resmi ve geçerli olduğu doğrulanabilir. Bu işleme https://sonuc.osym.gov.tr adresinde yer alan Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşabilirsiniz.