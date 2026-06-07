YKS sınav yerleri açıklandı mı, 2026 YKS sınav yeri sorgulama ekranı açıldı mı?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ( Yks ) hazırlanan adaylar, sınav giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığını merak ediyor. Özellikle "2026 YKS sınav yeri sorgulama ekranı açıldı mı?" sorusu yoğun şekilde araştırılırken, adaylar sınav merkezleri ve oturum bilgilerine ilişkin açıklamaları bekliyor. Peki YKS sınav yerleri açıklandı mı? İşte adayların merak ettiği son durum.

YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sürerken, adayların gündemindeki en önemli konu sınav giriş yerleri oldu. Milyonlarca öğrenci, "YKS sınav yerleri açıklandı mı?" ve "2026 YKS sınav yeri sorgulama ekranı açıldı mı?" sorularına yanıt arıyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak sınav giriş belgeleriyle birlikte adaylar, sınava girecekleri okul, salon ve sıra bilgilerine erişebilecek.

Üniversite adaylarının merakla beklediği sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Ancak ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki uygulamaları dikkate alındığında, YKS sınav giriş yerlerinin sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açılması bekleniyor. Bu nedenle adaylar, önümüzdeki günlerde yapılacak resmi duyuruları yakından takip ediyor.

2026 YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ÖSYM'nin önceki yıllardaki takvimi göz önüne alındığında, 2026 YKS sınav giriş belgelerinin yaklaşık olarak 10 Haziran 2026 tarihinde erişime açılması öngörülüyor. Sınava katılacak adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sınav yerlerini öğrenebilecek.

YKS SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Sınav giriş belgeleri yayımlandıktan sonra adaylar, ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden sınava girecekleri okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgilere ulaşabilecek. Ayrıca sınav giriş belgesinin çıktısının alınması ve sınav günü yanında bulundurulması gerekecek.

2026 YKS SINAV TARİHLERİ

ÖSYM takvimine göre 2026 YKS oturumları haziran ayında gerçekleştirilecek. Adaylar üç farklı oturumda üniversite hayalleri için ter dökecek.

TYT NE ZAMAN YAPILACAK?

Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylara bu oturumda 165 dakika süre verilecek.

AYT NE ZAMAN YAPILACAK?

Alan Yeterlilik Testi (AYT), 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15'te uygulanacak. Adaylar, 180 dakika boyunca soruları yanıtlayacak.

YDT NE ZAMAN YAPILACAK?

Yabancı Dil Testi (YDT) ise 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 15.45'te gerçekleştirilecek. Bu oturumda adaylara 120 dakika süre tanınacak.

ADAYLAR ÖSYM DUYURULARINI TAKİP EDİYOR

Sınava sayılı günler kala gözler ÖSYM'den gelecek sınav giriş belgesi açıklamasına çevrilmiş durumda. YKS'ye katılacak adayların, sınav yerleri ve giriş belgeleriyle ilgili güncel duyuruları düzenli olarak takip etmeleri önem taşıyor.